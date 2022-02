Dunkle Jahreszeit schlägt aufs Gemüt

Coesfeld

(fs). Unser Leser Stefan Strick trifft den Nagel auf den Kopf: „Das Wetter nervt!“, spricht der Coesfelder sicherlich gerade vielen Menschen aus der Seele. Trotzdem sieht er – wie auch viele weitere AZ-Leser in diesen Tagen – das Positive und findet in der Tristesse reizvolle Fotomotive wie das oben abgebildete, das „in seiner Ruhe und Gleichförmigkeit besticht“. Trotzdem schaffen es nicht immer alle, in diesen Zeiten bei anhaltender Corona-Pandemie, positiv zu denken – und fallen in ein Stimmungsloch, das allgemein auch als „Winterblues“ bekannt ist. „Wir brauchen Licht und Bewegung, um uns wohlzufühlen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Michael Faust. Beides wird zurzeit durch Wetter und Pandemie eingeschränkt.