Durchs Gebäude zu den Gleisen

Der Vorplatz am neuen Bahnhof ist noch eine große Baustelle. Immerhin: Ein schmaler gepflasterter Streifen führt Reisende, Kunden und Patienten ins neue Gebäude. Seit gestern ist der Durchgang vom Vorplatz zu den Gleisen möglich und die Bäckerei Geiping bietet Kuchen, Brötchen und Snacks an. Die Tagesaugenklinik im zweiten Obergeschoss hat schon früher eröffnet. Nach und nach sollen nun das DB Reisezentrum und die diversen Mieter folgen, darunter die Kinderärzte Oliver Petz und Veronika Franzke (bisher Friedrich-Ebert-Straße) und die Zahnärztin Karin Elbert (bisher Mühlenstraße).

Mieter ziehen nach und nach in den Bahnhof ein, aber der Vorplatz wird erst im Spätsommer fertig

Nichts zu sehen ist bislang von der Fahrradabstellanlage, die die Stadt in den Räumen rechts vom Haupteingang errichten wird. Gibt es da unerwartete Verzögerungen? Nein, heißt es bei der Pressestelle. Die Freigabe zur Nutzung sei immer für August vorgesehen gewesen und das werde auch weiterhin angestrebt, so Sprecherin Andrea Zirkel. „An der öffentlichen Anlage sind die Pflasterarbeiten weitgehend abgeschlossen, derzeit laufen die Malerarbeiten.“ Die Fahrradbügel seien bestellt und sollen im Juni geliefert und montiert werden. „Danach sind noch Beschilderungen anzubringen und Markierungsarbeiten durchzuführen.“

Wer seinen Drahtesel lieber in einer abschließbaren Box parken möchte, wird dazu ebenfalls ab August Gelegenheit haben. Auch in dem dafür vorgesehenen Raum laufen aktuell die Arbeiten an Wänden und Böden.

Und was ist aus den Plänen der Stadt geworden, im Bahnhof direkt in Nachbarschaft des Reisezentrums einen Nutzer mit sozialem oder sozialpädagogischem Hintergrund anzusiedeln? Anfänglich waren der damalige Verein IBP, zuletzt das Senioren-Netzwerk im Gespräch gewesen. Da bittet Zirkel noch um ein wenig Geduld: „Wir sind an dem Thema dran.“ Es zeichne sich vielleicht schon bald eine Lösung ab.

In vollem Gange sind die Arbeiten für den Ausbau und die Gestaltung des Vorplatzes, der trotzdem erst im September komplett fertig sein wird. Derzeit werden die Flächen gepflastert und die späteren Pflanzbeete angelegt. Bäume und Sträucher werden demnächst für Grün sorgen, Bänke werden aufgestellt. Auf dem – wenn man vor dem Haupteingang steht – linken Teil des Vorplatzes, hinter der durch eine kleine Hecke abgegrenzten späteren Außengastronomie von Geiping, werden Kurzzeitparkplätze angelegt (Kiss & Ride). „Außerdem entstehen hier zwei Parkplätze für das Ford-Car-Sharing und ein Behindertenparkplatz“, informiert Zirkel. Taxis stehen demnächst in unmittelbarer Nähe des Bahnsteigs bereit.

Auch der Investor des Bahnhofsgebäudes, die Firma H+T-Konzeptbau aus Vreden, sorgt für Parkflächen und zwar im wesentlichen dort, wo bisher der provisorische DB-Servicecontainer stand.

Zwischen dem Haupteingang und dem Eingang zur Fahrradgarage können Reisende, aber auch alle anderen Interessierten demnächst auf Leihfahrräder der Emergy aufsteigen. Außerdem entsteht eine Ladesäule der Stadtwerke für E-Bikes und eine Servicestation zum Luftpumpen und für kleinere Reparaturen an den Fietsen.