Durchs hohe Gras eilen sie zur Rettung

Coesfeld

Manfred Geuking durchstreift mit leisen Schritten das brusthohe Gras auf einem Feld in Harle. Über ihm schimmert die Sonne, die gerade erst aufgeht. Es ist fünf Uhr. Doch da schwebt noch etwas über ihm – eine Drohne in circa 60 bis 80 Metern Höhe, die Marco Kröger steuert. Den großen Kescher in der einen, das Funkgerät in der anderen Hand, geht Geuking voran. Über das Gerät empfängt er Anweisungen, die Kröger ihm durchgibt. In den frühen Morgenstunden sind die Jäger vom Hegering Coesfeld in besonderer Mission unterwegs: Sie spüren Rehkitze auf, um sie vor dem Mähtod zu retten.

Von Franziska Ix