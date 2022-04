Ehrenamtliche entlasten Eltern

Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind für alle Eltern eine besondere Herausforderung. Das weiß Desirée Rieger (34) nur zu gut. Die inzwischen dreifache Mutter hat das vor sieben Jahren selbst erlebt. „Ich war damals sehr froh, dass ich mich an das Wellcome-Team wenden konnte“, erinnert sie sich. Die moderne Nachbarschaftshilfe für Eltern, ein Angebot der Familienbildungsstätte und des Mehrgenerationenhauses Coesfeld, hätten ihr in einer belastenden Phase gut unter die Arme greifen können.

Seit Februar dieses Jahres ist Desirée Rieger selbst Wellcome-Koordinatorin und bringt Familien und ehrenamtliche Kräfte zusammen. Sie profitiert nicht nur von ihren Erfahrungen als Mutter dreier Kinder, sondern ist auch ausgebildete Kinderkrankenschwester. Ein pädagogischer Hintergrund sei zweifellos wichtig für ihre neue Aufgabe nach der Familienphase, sagt sie. Ihre Kinder sind inzwischen neun, sieben und drei Jahre alt, sodass sie die Chance ergriffen habe, neben der eigenen Familienarbeit als Wellcome-Koordinatorin tätig zu sein. Desirée Rieger löst damit Ines Horn ab, die diese Tätigkeit 14 Jahre lang ausgeübt hat und sich nun neuen Aufgaben widmet.

Desirée Rieger hat damals von ihrer Hebamme von dem Wellcome-Projekt erfahren. Als ihre älteren beiden Kinder, die einen Altersabstand von nur anderthalb Jahren trenne, klein gewesen seien, „war ganz schön was los bei uns zu Hause“, erinnert sie sich an ihre eigene familiäre Situation. „Wir haben uns von der Wellcome-Ehrenamtlichen sehr gut betreut gefühlt“, sagt sie noch heute voller Dankbarkeit. Niemand solle sich scheuen, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der soziale Hintergrund der Familie spiele gar keine Rolle, betont die neue Wellcome-Koordinatorin.

Das Wellcome-Team bietet unbürokratische Unterstützung im ersten Lebensjahr des Babys an. Ehrenamtliche Kräfte entlasten die Eltern im Alltag. „So wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden“, sagt Desirée Rieger. Leider könnten heutzutage junge Familien oftmals nicht mehr auf die Hilfe der Großeltern hoffen, weil diese zu weit entfernt wohnen würden. Fehlende Netzwerke, doppelte Berufstätigkeit und steigende Mobilität würden den Druck auf junge Eltern enorm erhöhen.

Die Ehrenamtlichen von Wellcome wollen den Eltern ein- bis zweimal wöchentlich für jeweils zwei bis drei Stunden kleine Auszeiten verschaffen, in denen diese neue Kraft schöpfen können. „Alles wird individuell abgesprochen“, betont Desirée Rieger. Sie berät in ihrer Sprechstunde montags von 9 bis 12 Uhr in der Familienbildungsstätte am Marienring sowie nach Vereinbarung auch gern über ergänzende und alternative Angebote für Babys, Kinder und Familien.

Für die Vermittlung der Ehrenamtlichen berechnet Wellcome eine Gebühr von maximal zehn Euro und für den Wellcome-Einsatz zu Hause bis zu fünf Euro pro Stunde. Damit werden zum Beispiel die Versicherung und die Fahrtkosten der Ehrenamtlichen finanziert. Am Geld dürfe die Hilfe auf gar keinen Fall scheitern, betont Desirée Rieger.

Falls eine Familie nur wenig Geld zur Verfügung habe, werde gemeinsam überlegt, welcher Betrag möglich ist. Man könne auch mehr geben. „Wir freuen uns über jede Spende“, sagt Desirée Rieger. Diese helfe, auch andere Eltern zu unterstützen. 0 Die Wellcome-Koordinatorin Desirée Rieger ist zu erreichen unter Tel. 0 25 41/ 94 92 78, Fax: 0 25 41/ 94 92 99, Mail: coesfeld-wellcome-online.de; www.wellcome-online.de.