Eifersuchtsdrama endete für Coesfelder tödlich

Coesfeld

Sie hatten sich in die gleiche Frau, eine Coesfelderin, verguckt: Ein 62-jähriger Marler und ein 31-jähriger Coesfelder sollen im Oktober vergangenen Jahres in einer Wohnung in Marl heftig aneinander geraten sein, nachdem eine Affäre des Älteren mit der Lebensgefährtin des Jüngeren aufgeflogen war. Der „Gehörnte“ wollte den anderen wutentbrannt zur Rede stellen und war deshalb zu ihm nach Marl gefahren. Der zunächst verbale Streit der beiden Männer, die wie die Frau Mitarbeiter bei einem Fleisch verarbeitenden Betrieb in Coesfeld sind und aus Litauen stammen, soll im Zuge der Auseinandersetzung in Gewalt umgeschlagen sein. Der 62-Jährige soll ein Messer gezückt und auf den Nebenbuhler eingestochen haben. Der Coesfelder starb noch in der Wohnung des Marlers an den Folgen der Stichverletzung. Das ergab die Obduktion.

Von Detlef Scherle