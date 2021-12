Alexander Breitkopf ist seit vielen Jahren im Weihnachtsbaumgeschäft. Bereits sein Vater Norbert hat damals in der Coesfelder Bauerschaft Gaupel Nadelbäume zu Weihnachten verkauft. Der Gärtnermeister mit der Fachrichtung Baumschule ärgert sich über Aussagen der Initiative „Coesfeld for Future“, dass der Weihnachtsbaumverkauf mit einem schlechten ökologischen Fußabdruck einhergehe. Wälder würden Kohlenstoff binden und so die Belastung der Atmosphäre reduzieren, heißt es von Seiten der Klimaschützer.

Gärtnermeister Alexander Breitkopf verkauft seit vielen Jahren an seinem Stand an der Borkener Straße Weihnachtsbäume. Im Familienbetrieb hilft auch seine Schwester Thea Terwort mit. Seine Tannen und Fichten würden eigens für Weihnachten angebaut. Weil sie auf landwirtschaftlichen Flächen wachsen, würden dadurch keine Wälder zerstört.

Das treffe grundsätzlich zu, sagt Alexander Breitkopf. Aber Weihnachtsbäume würden ausschließlich auf landwirtschaftlichen Flächen gepflanzt und abgeerntet. Das müsse die Untere Landschaftsbehörde genehmigen. Im Übrigen sei die Kohlendioxid-Bindung bei Nadelbäumen am höchsten, wenn sie zweieinhalb bis drei Meter hoch seien. Danach nehme diese Bindung stark ab. Wenn nach der Ernte immer wieder neue Bäume angepflanzt würden, sei das Ziel der Kohlenstoff-Bindung mehr als erreicht. Nach zehn bis zwölf Jahren sei eine Fläche abgeerntet. Dann beginne alles von vorne. Seine Weihnachtsbaumflächen seien keine forstwirtschaftlichen Flächen und auch keine Wälder, macht der Gärtnermeister deutlich. Die Kulturen würden eigens zum Zwecke des Weihnachtsbaumverkaufs angelegt.

Auch treffe es nicht zu, dass die Nordmanntanne in Deutschland nicht heimisch sei, betont Breitkopf. Dieser Weihnachtsbaum wachse seit mehr als hundert Jahren in Deutschland. Auch er selbst hat Flächen in Gaupel und im Sauerland, auf denen er Nordmanntannen anpflanze. Seine Bäume beziehe er jedenfalls nicht aus Dänemark, wie es in der Mitteilung von „Coesfeld for Future“ pauschal geheißen habe. Von langen Transportwegen könne keine Rede sein, betont Alexander Breitkopf.

Auch würden seine Bäume nicht chemisch behandelt, weder mit Pestiziden noch mit Fungiziden. Er selbst pflanze die Jungpflanzen sorgfältig an und betreibe den Weihnachtsbaumverkauf im Nebenerwerb. Ansonsten ist er im Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld beschäftigt.

Die Nordmanntanne sei nach wie vor bei seinen Kunden sehr gefragt. Aber auch Blaufichten und Edeltannen hat er im Sortiment. Die kleinsten Bäume sind 80 Zentimeter hoch. Die größten haben eine stattliche Höhe von zwölf Metern wie der am Zentrum für Wissen, Bildung und Kultur an der Osterwicker Straße.

Nicht alle Monokulturen seien anfällig, sondern nur bestimmte Sorten wie die Korktanne, sagt Breitkopf und reagiert damit ebenfalls auf eine Äußerung von „Coesfeld for Future“. Je später ein Baum austreibe, desto robuster sei dieser. Und das zur Freude derjenigen, die sich zu Weihnachten eine Tanne ins Haus holen würden. In den ersten Tagen nach dem Kauf sollte der Baum möglichst noch draußen aufbewahrt und mit sehr viel Wasser versorgt werden, empfiehlt der Gärtnermeister.