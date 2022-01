Ein Abend mit strahlenden Rhythmen

Seite an Seite tanzen Emily Newton und Kenneth Mattic beim Neujahrskonzert des Philharmonischen Orchesters Hagen im Konzert Theater beschwingt in das neue Jahr 2022.

Zumindest an diesem Abend klappt das bestens, denn nicht nur das gut aufgelegte Orchester, sondern auch „drei Amerikaner in Coesfeld“, so Belemann, sorgen für beste Stimmung. Neben dem Dirigenten Joseph Trafton, der den Schalk im Nacken hat und mit sichtlichem Spaß Orchester und Publikum zur Höchstform anstachelt, brillieren die Sopranistin Emily Newton und ihr Ehemann, der Bariton Kenneth Mattice mit Stimmgewalt und Ausdrucksstärke. Belemann gibt nicht nur kurze Einblicke in das Programm, sondern auch den dreien in kleinen Interviews Gelegenheit, sich vorzustellen.

Im Mittelpunkt steht aber natürlich die Musik. Der erste Teil widmet sich der Operette und bereits beim ersten Csárdás „Klänge der Heimat“ aus „Die Fledermaus“ begeistert Newton mit einer reichen Gefühlspalette. Verträumt, kokett, temperamentvoll oder verführerisch zieht sie mit ihrem gleichzeitig warmen und strahlenden Sopran in den Bann. Herrlich, wie sie später den allzu keuschen Joseph aus „Madame Pompadour“ mit ihren Verführungskünsten kapriziös umgarnt. Ihr Partner Mattice spielt mit einer gehörigen Portion Selbstironie gerne mit und betört mit seinem markanten Bariton. Sichtlich Spaß haben die beiden an dem spritzig-witzigen Uhrenduett aus „Die Fledermaus“ und beweisen mit dem Duett „Lippen schweigen“ („Die lustige Witwe“), dass sie auch die romantischen Töne beherrschen.

Nach einer kurzen Pause geht es weiter in die Welt der Musicals. Dabei gibt es neben dem verträumten „I could have danced all night“ („My fair Lady“) oder dem zum Träumen schönen „So in love“ („Kiss me Kate“), wunderbar gesungen von Newton, spannende Begegnungen mit hier eher unbekannten Werken. Schön ein Solo von Mattice aus „Carousel“, bei dem er sich vorstellt, wie es wohl sein wird, Vater zu sein.

Ein Höhepunkt ist ein zu Tränen rührendes Liebesduett aus „The Secret Garden“ zwischen einem Mann und seiner verstorbenen Frau. Großartig auch „Fancy Free“, drei Tanzvariationen von Leonard Bernstein mit einer spannenden Orchestrierung. Immer wieder kommen einzelne Instrumentengruppen groß raus und dann wieder brilliert das Orchester in sattem Zusammenklang.

Als Zugabe tanzen Newton und Mattice noch einmal „Cheek to Cheek“ durch die Nacht und nach dem Radetzky-Marsch gibt es stehende Ovationen vom Publikum.