Ein glücklicher Start in das neue Jahr

Coesfeld

Das neue Jahr war gerade einmal ein paar Stunden alt, da erblickte das erste Kind in den Christopherus-Kliniken in Coesfeld das Licht der Welt. Um exakt 4.04 Uhr wurde die kleine Lou geboren – sie ist damit das Neujahrsbaby 2021. „Wir können gerade alle ein bisschen Hoffnung für ein besseres 2022 gebrauchen und für uns hätte es keinen schöneren und hoffnungsvolleren Beginn für das neue Jahr geben können, als die Geburt unserer Tochter Lou“, ist die Freude bei ihrer Mutter, die ebenso wie der Vater nicht namentlich genannt werden will, riesig. Sie kam am letzten Tag des Jahres um 17 Uhr in die Aufnahme, knapp elf Stunden später war das Glück mit der Geburt ihres ersten Kindes perfekt.

Von Leon Eggemann