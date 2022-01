Ein Handbuch für das Ordnungsamt

Weich und brüchig fühlen sich die Seiten dieses besonderen Buches an. Ein leicht moderiger Geruch steigt in die Nase – das verwundert nicht, lagern doch hier die wirklich alten Schätze. Je weiter man durch die Gänge der Bibliothek des Klosters Gerleve schreitet, desto älter werden die Exemplare – das älteste stammt aus dem neunten Jahrhundert. Und in dieser Sammlung, die rund 3000 Schriftstücke umfasst, befindet sich auch das 450 Jahre alte Buch, das Pater Daniel und Abt Andreas gemeinsam mit dem Coesfelder Stadtarchivar Norbert Damberg begutachten.

Seit rund 80 Jahren schlummert das Buch, das mit „Aller des römischen Reichs Ordnungen“ überschrieben ist und vor 450 Jahren gedruckt wurde, in der Bibliothek des Klosters Gerleve. Hinweise deuten darauf hin, dass es einst dem Stadtarchiv gehört haben muss. Nun übergaben Pater Daniel (rechts) und Abt Andreas (links) das Schriftstück an Stadtarchivar Norbert Damberg.

„In diesem werden alle zivilrechtlichen Fragen behandelt“, weiß Damberg. Ein handschriftlich eingetragener Hinweis auf der ersten Seite („Liber Oppidi Coesfeldiensis“ – Buch der Stadt Coesfeld) deutet darauf hin, dass das aus dem Jahr 1572 stammende Buch einst dem Stadtarchiv gehörte. „Heute möchten wir es aus unserer Abtei gern zurückgeben, zurück zu den Wurzeln“, sagt Pater Daniel schmunzelnd.

Mit einem großen Emblem, das auf das damalige Kaiserreich hinweist und geschwungenen Schriften mit großen Buchstaben präsentiert sich die erste Seite, die der Stadtarchivar aufschlägt. Mit „Aller des römischen Reichs Ordnungen“ ist diese überschrieben. „Heute wäre das quasi das Handbuch für unser Ordnungsamt“, zieht Pater Daniel einen Vergleich. Gesammelt sind in dem Schriftstück die Gesetzesnormen, die zu damaligen Zeiten galten. „Schließlich gab es damals kein Internet, und das, was der Kaiser verkündete, musste an den Mann gebracht werden. Das passierte mit Büchern wie diesem“, weiß der Mönch. Die Kanzlei des Kaisers hatte die Aufgabe, diese Texte zu sammeln und den Druck zu beauftragen – unter anderem bei Franz Behem, der eine Druckerei in Mainz betrieb. Er hatte das wichtige kaiserliche Privileg inne, Reichsdrucksachen zu verlegen.

Über 100 Ordnungen wurden damals gedruckt, „allerdings in über 30 verschiedenen Auflagen, weil sich Gesetze immer wieder geändert haben und Fragen immer wieder neu bedacht wurden.“ Nur zwei weitere Bücher, exakt gleich zu dem, das der Pater in den Händen hält, gibt es seinen Angaben nach, „beide Nachlege-Exemplare wurden aber später als dieses gedruckt. Sie haben heute einen Wert von über 1200 Euro“, haben die Recherchen des Paters ergeben.

Aber wie kam dieses Buch in den Besitz der Abtei Gerleve? In den Jahren 1943 bis 1945 wechselte mehrfach der Standort schriftlicher Überlieferungen aus dem Stadtarchiv, „damit wollte man eine drohende Zerstörung im Krieg umgehen und hat auch Bücher in die Hände unserer Abtei gegeben“, berichtet Pater Daniel. Der damalige Stadtarchivar habe allerdings nicht die Muße gehabt, festzuhalten, wann welche Unterlagen an welchem Ort deponiert waren. Damberg: „So kam es dazu, dass sich einiges, was eigentlich ursprünglich städtischer Besitz war, in privaten Händen befand und noch immer befindet.“ Nur der handschriftlich eingetragene Satz auf der ersten Umschlagseite lockte Pater Daniel schließlich auf die Fährte, dass das Schriftstück damals der Stadt gehört haben muss.

Nun gibt er dieses zurück, sehr zur Freude des Stadtarchivars. „Denn dieses Buch kann als das erste Druckwerk zählen, das aus der Verwaltungsbibliothek der Stadt Coesfeld erhalten ist. Wir werden es sorgsam restaurieren lassen“, deutet der Stadtarchivar an. Dass das eine ganze Weile dauern kann, wundert bei der Stärke des Buches und leider auch bei den Schäden, die der Zahn der Zeit mit sich gebracht hat, nicht. Wurmfraß, verschwundene Schließen, der Holzrahmen, Wasserschäden, eingerissene Seiten: „Ich schätze, die Restauration wird mindestens ein Dreivierteljahr andauern“, vermutet Damberg.

Sind die Seiten stabilisiert, gereinigt, getrocknet und schadhafte Stellen ersetzt, wird es im Stadtarchiv an der Walkenbrückenstraße einen ganz besonderen Platz finden: „Wir legen das Schriftstück in den Tresor. So nennen wir den Raum, in dem wir auch mittelalterliche und frühneuzeitliche Schätze lagern“, merkt Damberg an. Dieser Raum ist bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit stets gut belüftet. Das tut dem moderigen, aber doch angenehmen Geruch, der einen direkt in die Historien eintauchen lässt, keinen Abbruch.