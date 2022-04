Ein Kosmos aus Gegensätzen

„The House of the six Hawks“ ist eines der Werke von Bildhauerin und Glasgestalterin Alena Matejka, die mit ihrer Ausstellung am kommenden Wochenende nach Lette kommt.

Zu ihnen gehört die Bildhauerin und Glasgestalterin Alena Matejka. Sie verfügt über ein breitgefächertes künstlerisches Portfolio aus unstillbarer Neugier auf das Leben und Freude am Experimentieren. Ihre ungewöhnlichen Skulpturen, Objekte und Installationen werden weltweit ausgestellt und gesammelt. Nun kommt sie mit ihren Werken in das Glasmuseum nach Lette.

Matejka arbeitet nicht ausschließlich mit Glas. Sie verwendet – oft in Kombination – auch andere Elemente wie Stein, Marmor, Eis und organische Materialien. Dennoch nimmt Glas einen besonderen Platz in ihrer Arbeit ein. Mit diesem Medium erschafft sie einen fantastischen Kosmos aus Gegensätzen, wie Wahrheit und Dichtung oder Mitgefühl und Ironie. Sie konfrontiert den Betrachter direkt mit der Kraft ihrer Skulpturen und Installationen, verunsichert ihn mitunter und fordert seine Reaktion heraus. Ihre Erzählkunst hat nie einen linearen Verlauf, sondern steckt voller Metaphern und unerwarteter Wendungen. Sie ist eine Meisterin der Übertreibung, Parodoxie und Provokation, und so sind die Geschichten, die sie mit ihren Arbeiten erzählt, immer spannend und inspirierend.

Matejka wurde 1966 in Tschechien geboren. Nach ihrer Ausbildung an der Glasfachschule in Kamenicky Senov studierte sie bis 1997 in der Glasklasse von Prof. Vladimir Kopecky an der Prager Akademie für Kunst, Architektur und Design, wo sie 2005 auch promovierte. Heute lebt sie mit ihrem Mann, dem Steinbildhauer Lars Widenfalk, abwechselnd in Tschechien und Schweden.

Mit der neuen Ausstellung lädt das Glasmuseum zu einer Begegnung mit Alena Matejkas ebenso kraftvoller wie poetischer Kunst ein. Es werden rund 40 Wand- und Bodeninstallationen, Skulpturen und Werkgruppen präsentiert, die allesamt das abwechslungsreiche künst

lerische Repertoire dieser Ausnahmekünstlerin widerspiegeln.

7 Die aktuelle Ausstellung „Fernweh“ ist nun beendet. Zum Wechsel ist das Glasmuseum am kommenden Mittwoch (27. 4.) geschlossen. Die neue Ausstellung eröffnet am Sonntag (30. 4.) um 15 Uhr, voraussichtlich wird die Künstlerin anwesend sein. Die Arbeiten können während der Öffnungszeiten des Museums und Depots (mittwochs und samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr) angesehen werden.