Ein lila Band für Frühgeborene

Aufmerksame Spaziergänger wunderten sich am Mittwoch sicher in Coesfeld, waren doch drei Gebäude in der Innenstadt lila ausgeleuchtet. Hintergrund war der Welt-Frühgeborenen-Tag, der weltweit am 17. November begangen wird. Zu diesem Anlass wurden in fast 100 Ländern viele Kampagnen und Aktionen durchgeführt. Gemeinsames Ziel: Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema Frühgeburt und die Belange von Frühgeborenen und ihren Familien lenken. Denn jedes Jahr werden rund 15 Millionen Babys weltweit und knapp 70.000 in Deutschland zu früh geboren – fast jedes 9. Kind.

In Lila leuchteten die Fenster im Anbau des Coesfelder Krankenhauses, am Sozialpädiatrischen Zentrum, am Hotel „Am Münstertor“ sowie die Glasfront des Bunten Kreises in der Poststraße.

Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Christophorus Kliniken und der Bunte Kreis Münsterland e. V. haben sich dieses Jahr der Aktion „Light it up purple“ – „Strahl es lila an“ angeschlossen. Dabei wurden an dem Tag weltweit Bauwerke, Naturdenkmäler und Gebäude lila angestrahlt – so dass sich das farbige Licht wie ein Band rund um den Globus spannte. Konkret strahlten der neue Anbau des Coesfelder Krankenhauses und das Sozialpädiatrische Zentrum, das Hotel „Am Münstertor“ sowie die Glasfront des Bunten Kreises in der Poststraße lila. Ermöglicht wurde dieses Coesfelder „Lila Band“ durch eine Spende der Bürgerstiftung Coesfeld.

Die Coesfelder Kinderklinik ist gemeinsam mit der Geburtshilfe der Frauenklinik als Perinatalzentrum Level 1 zertifiziert. Hier wurden im letzten Jahr 2370 Kinder geboren und über 400 Frühgeborene medizinisch versorgt.

Die Gruppe der sehr kleinen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm ist extrem empfindlich. Bei diesen Kindern sind eine Intensivtherapie und ein langer Krankenhausaufenthalt nach der Geburt programmiert. Sie benötigen eine besondere Umgebung, um überleben zu können. Doch gerade in der Frühgeborenenmedizin, der Neonatologie, zeigt sich die starke Weiterentwicklung des medizinischen Wissens und der technischen Möglichkeiten. Auch wenn es weiterhin kranke oder behinderte Kinder nach Frühgeburtlichkeit geben wird, so kann die Zahl der gesund überlebenden Kinder doch ständig gesteigert werden. Auch Frühchen mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm können heute gesund überleben.

Die Eltern werden in Coesfeld so früh wie möglich in die Pflege ihrer Kinder eingebunden. Anders als früher sind sie jederzeit auf der Intensivstation willkommen und sollen so viel wie möglich mit ihrem Kind zusammen sein. Im Hotel „Am Münstertor“ bietet die Klinik ihnen Zimmer, so dass sie in unmittelbarer Umgebung übernachten können.

Parallel bietet der Bunte Kreis den betroffenen Familien Informationen und Hilfen, um sie in dieser Situation größtmöglich zu unterstützen.

Die Nachsorgeeinrichtung begleitet die Familien auf ihrem Weg von der Klinik in den Alltag und hilft, dass der Alltag mit dem Frühgeborenen gelingt.