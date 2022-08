Ein Ort für internationale Begegnungen

Einen guten Ort für die internationale Begegnung bot der Coesfelder Schlosspark den zahlreichen Besuchern, die am Sonntag zu dem farbenfrohen Fest „Im Klang der Kulturen“ gekommen waren. Im Rahmen des Berkelsommers der Stadt Coesfeld hatte das Team der Flüchtlings-Initiative Coesfeld ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet, das die Gäste mit religiösen Impulsen aus den Weltreligionen, kulinarischen Spezialitäten aus aller Herren Länder sowie Tanz und Weltmusik auf zwei Bühnen in den Park lockte.

In mehreren Sprachen trugen Angehörige verschiedener Religionen und Kulturen – dies fand in Kooperation mit dem Ökumenischen Arbeitskreis der evangelischen und katholischen Gemeinden statt – auf der kleinen Bühne kurze Impulse aus den Weltreligionen vor.

Musikalische Zwischenspiele schufen eine meditative Überleitung, die den Zuhörern auf den Sitzbänken Zeit gaben, das Gehörte aufzunehmen. So wurde neben Versen aus dem jüdischen Talmud, aus der Bibel, indischen und arabischen Weisheiten auch ein hinduistisches Sprichwort zitiert: „Ein friedliches Herz erkennt in jedem Dorf eine Feier.“ Ein kleiner Chor stimmte bekannte Songs wie „Oh what a wonderful world“ und „Bridge over troubled water“ an, in die das Publikum mit Hilfe von Liedblättern einstimmte. „Eine entspannte Atmosphäre ist das hier“, beschrieb eine Besucherin die Stimmung an der Berkel.

Eine ukrainische Gruppe der Flüchtlings-Initiative hatte sich noch kurzfristig dazu entschlossen, weiße T-Shirts in ihren gelb-blauen Landesfarben zu bemalen und auf Kleiderbügeln gut sichtbar in die Bäume zu hängen. Inga, Oskana und Vlada erklärten gemeinsam auf Deutsch und Englisch, dass die Besucher des Festes die bemalten T-Shirts gegen eine kleine Spende mit nach Hause nehmen können.

Um die Mittagszeit hatten sich bereits Menschentrauben um die Imbissstände gebildet, an denen neben anderen kulinarischen Genüssen auch indische Limonade mit Zitrone gereicht wurde. „Die Limonade schmeckt sehr lecker“, so eine Besucherin, die von dem gekühlten Getränk gekostet hatte. Schlange stehen hieß es am „Kaffee Plansch“, einer mobilen Kaffestation des Caritasverbandes für den Kreis Coesfeld, das den Gästen aus Nah und Fern kostenlose heiße Getränke anbot.

Thunfisch-Toasts aus dem Libanon standen auf silbernen Tabletts liebevoll dekoriert auf Tischen zum Kosten bereit.

Gleich zwei Sorten kleiner Pfannkuchen aus der ukrainischen Küche, mit Zucchini oder auch mit Quark und Mohn, wurden den Gästen in kleinen Körben angeboten. An den Tischen waren Schilder befestigt, auf denen die Besucher die jeweiligen Zutaten für die Rezepte wie zum Beispiel Weizenmehl, Eier, Milch, Quark, Zucker und Mohn in Erfahrung bringen konnten.

Vor den Augen der Kinder, die auf kleinen Hockern schon gespannt warteten, schminkte sich der Luftballon-Clown „Magic Sergio“ im Schatten eines Baumes das Gesicht mit weißer und roter Farbe.

Als es gegen Mittag unter Schlagzeugklängen schließlich Bühne frei hieß für die Band „5.000 Miles“, setzte sich das Programm des erfolgreichen internationalen Festes noch bis zum späten Nachmittag auf der großen Bühne fort.