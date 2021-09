Ein Platz als Begegnungsort für alle

Noch ist nicht alles komplett, besonders bei der Bepflanzung soll sich noch einiges tun, aber die Bauarbeiten am Gemeindeplatz Lette sind abgeschlossen. Nun hat die Stadt den runderneuerten Platz nach acht Monaten Bauzeit freigegeben.

Dass die Letteraner keine Einladung brauchen, davon zeugten am Montagmorgen bereits die bis oben gefüllten Mülleimer. Die Behälter sind noch Provisorien, weil die Lieferung der eigentlich eingeplanten Mülleimer noch auf sich warten lässt. Offenbar wurde der neue Platz über das Wochenende schon gut genutzt. „Dafür ist er ja auch da“, freut sich Bauleiter Heribert Bernemann vom Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadt Coesfeld.

Rund 1,25 Millionen Euro, davon 0,5 Millionen Euro Fördergeld, hat die Stadt hier verbaut – eine Investition in die Aufenthaltsqualität im Letteraner Ortskern. Er soll ein Ort der Begegnung für alle Generationen werden. Ein Wackelsteg, eine Hangrutsche und Baumstämme als Balancier-Pfad sind die neuen Attraktionen auf dem Spielplatz. Aber auch Senioren können sich aktiv betätigen. Drei neue Geräte richten sich gezielt an die ältere Zielgruppe. Ein Armfahrrad, ein heißer Draht und ein Schultertrainer sollen Bewegung und Geschicklichkeit fördern. „Es ist das erste Mal, dass wir auch Geräte für Senioren aufgestellt haben“, sagt Stadt-Sprecherin Andrea Zirkel. Auch die beiden Boule-Bahnen werden bereits rege genutzt.

Wer sich dagegen lieber mit einem Buch entspannen möchte, kann sich am Bücherschrank des Senioren-Netzwerks bedienen. Sitzgelegenheiten verteilen sich über das gesamte Gelände: Bänke und Sitzwürfel ringsherum, unter der großen Pergola, am Unterstand neben dem Spielplatz oder an der Böschung mit Blick auf den Bühlbach.

Die Bepflanzung folgt erst ab Spätherbst, neben widerstandsfähigen Amberbäumen sollen auch Staudenbeete und Uferpflanzen an der Böschung sprießen. Besonders die Pergola, im Moment noch karg wie eine Bushaltestelle, soll – berankt mit Clematis und wildem Wein – zwischen einer Sichtschutzhecke und einem Staudenbeet zur Oase im Grünen werden.

Der Parkplatz direkt nebenan ist fertig, nur eine Ladestation für Elektroautos wird noch gebaut. Damit der Autoverkehr nicht beim Verweilen stört, hat die Stadt mit einer Sackgasse (aus Richtung Bruchstraße) und einer Einbahnstraße (aus Richtung alter Kirchplatz) reagiert. Hier sei es beim Begegnungsverkehr öfter schwierig geworden, erklärt Christian Brinkhoff vom beauftragten Planungsbüro.

Gut sichtbar ragt bereits der Rasen zwischen dem Schotter auf der großen Freifläche hindurch. Für die Schotterrasenfläche habe man sich entschieden, um die für nötige Untergrundfestigkeit zu erreichen, so Bernemann. Denn hier sollen auch Feste gefeiert werden – zum Bespiel im kommenden Frühjahr. Denn dann soll die offizielle Eröffnung des neuen Platzes mit allen an der Planung Beteiligten steigen.