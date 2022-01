„Ein schwerer Schlag für uns“

Für den pensionierten Polizeibeamten Franz-Josef Menker aus Gescher ist der 8. Januar in jedem Jahr wieder ein trauriger Tag. Es ist der Tag, an dem er seinen jungen Kollegen Heinrich Hasenkamp (25) verloren hat. Der Südlohner ist bei einem Raubüberfall auf den Lebensmittelmarkt „allkauf“ (heute „real“) an der Dülmener Straße vom Täter erschossen worden. Das ist heute auf den Tag genau vor 40 Jahren gewesen.

Schlagzeilen machte der Mord an dem Polizisten Heinrich Hasenkamp am 8. Januar 1982 über die Grenzen von Coesfeld hinaus.

Am 8. Januar 1982, an einem Freitag, gegen 19 Uhr, kurz nach Ladenschluss, erbeutete ein hochverschuldeter Antiquitäten- und Trödelhändler (41) aus Dortmund 145 000 Mark. Er bedrohte den Marktleiter und zwei Mitarbeiter mit einem Revolver und zwang diese, ihm das Bargeld und auch Schecks, die Einnahmen des Tages, aus dem Tresor zu holen und ihm auszuhändigen.

Der damals 33-jährige Franz-Josef Menker leitete die Dienstgruppe C, eine von vier Dienstgruppen der Polizei Coesfeld. Acht Mitarbeiter gehörten jeder Gruppe an. Heinrich Hasenkamp gehörte zu seiner Dienstgruppe. Als die Polizeiwache, damals noch in der Münsterstraße, in den Abendstunden alarmiert wurde, eilten Polizist Heinrich Hasenkamp, und ein Kollege von ihm mit einem Funkstreifenwagen zum „allkauf“.

Die Beamten wollten dem flüchtenden Täter den Weg mit dem Auto versperren. Das gelang aber nicht. Also verfolgte Heinrich Hasenkamp den Täter zu Fuß. Dieser feuerte in einer Hofeinfahrt in der Grimpingstraße einen Schuss auf den Polizisten ab, der wenig später auf dem Weg ins Vincenz-Hospital starb. Dem Täter gelang die Flucht.

Dienstgruppenleiter Franz-Josef Menker war zu diesem Zeitpunkt mit einem Kollegen bei einem Einsatz in Holtwick. „Wir haben anfangs von den Geschehnissen in Coesfeld gar nichts mitbekommen“, sagt der heute 73-Jährige.

Erst als es dann darum ging, den Tatort in Coesfeld abzusichern, die Fahndung auszulösen und Kräfte zusammenzuholen, sei die Tragweite des Raubüberfalls deutlich geworden. „Es hätte jeden von uns treffen können“, sagt Menker mit Blick auf den Tod seines Kollegen in der Ausübung seines Dienstes. Die Situation damals sei „unklar“ gewesen. Oft genug habe es damals auch Fehlalarme gegeben. „Man weiß nie, was einen vor Ort tatsächlich erwartet“, sagt Menker. Der erste Kontakt mit dem Täter sei stets ein alles entscheidender Moment, von dem vieles abhängig sei, sagt der Pensionär, der 42 Dienstjahre bei der Polizei auf dem Buckel hat.

Sein junger Kollege Heinrich Hasenkamp sei ein guter Polizeibeamter gewesen. Der Polizeimeister war seit Oktober 1975 im Polizeidienst und seit April 1979 im Coesfelder Team. „Er war ein durchtrainierter junger Mann“, sagt Menker. Hasenkamp hatte erst kurz vor seinem Tod geheiratet und mit seiner Frau in Südlohn ein Haus gebaut, in das das Paar bald einziehen wollte.

Für die Dienstgruppe C sei der gewaltsame Tod des Kollegen „ein schwerer Schlag“ gewesen. „Aber wir mussten weitermachen“, sagt Menker und fügt hinzu: „Unser Zusammenhalt war sehr groß. Wir hatten stets als Gefahrengemeinschaft gehandelt. Wir haben uns aufeinander verlassen. Das ist wie mit einer Seilschaft am Berg.“ Professionelle psychologische Hilfe habe es damals bei der Polizei noch nicht gegeben. „Viele Gespräche zwischen den Kollegen und auch in den Familien haben uns aufgefangen“, erinnert sich Menker an eine schwere Zeit. Die Kollegen hätten stets auch Kontakt zur Witwe von Heinrich Hasenkamp gehalten.

Für die Mitglieder der Dienstgruppe sei es selbstverständlich gewesen, dem Kollegen als Sargträger die letzte Ehre zu erweisen. Tausende gaben Heinrich Hasenkamp in Südlohn das letzte Geleit. Dr. Herbert Schnoor, Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, und Regierungspräsident Erwin Schleberger richteten tröstende Worte an die Trauernden. Gleichzeitig wiesen sie auf die hohe Belastung der Polizeibeamten hin, die aus dem Bemühen resultiere, bei der Verfolgung von Straftätern so gewaltlos wie möglich vorzugehen. Die Beamten würden hohen Respekt und die allgemeine Unterstützung der Bevölkerung verdienen.

Die Coesfelder hätten tatkräftig bei der Ergreifung des Täters mitgeholfen, sagten später Günter Schneider, Leiter der 17-köpfigen Mordkommission, und Staatsanwalt Henning Lenz aus Münster. Der Täter wurde Ende Januar 1982 in seinem Wohnhaus in Dortmund gefasst, wegen Mordes und räuberischer Erpressung angeklagt und später zu lebenslanger Haft verurteilt, sagt Franz-Josef Menker.

Der Raubüberfall auf den „allkauf“ hielt die Bevölkerung nicht nur in Coesfeld den gesamten Januar 1982 in Atem. Die Geschäftsleitung von „allkauf“ in Mönchengladbach setzte eine Belohnung von 15 000 Mark zur Ergreifung des Täters aus. Zahlreiche Kondolenzschreiben gingen nicht nur bei der Familie des Ermordeten, sondern auch bei der Polizeistation Coesfeld ein, die damals Hans Lobbe leitete.