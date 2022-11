„Ein schwieriger und bedrückender Tag“

LETTE

„Wir müssen uns weiter für Frieden in unserer Gesellschaft und für unsere Gesellschaft einsetzen“, appellierte Christoph Thies. Der Beigeordnete der Stadt Coesfeld hielt die Rede beim Totensonntagsgedenken am Ehrenmal in Lette. Wie in jedem Jahr wurde gestern der Opfer der Gewaltherrschaft und der Verstorbenen beider Weltkriege gedacht. Für Thies sei der Tag „schwierig und bedrückend“. Schwierig, weil es 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer weniger Zeitzeugen gebe, die direkt über die Gräueltaten berichten könnten. Bedrückend vor dem Hintergrund des Krieges: „Die Vergangenheit wiederholt sich zwar nicht. Was sich aber wiederholt, sind menschliche Verhaltensweisen – im Guten wie im Bösen. Das zeigt sich in dem unsäglichen und völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Neben den Gedanken an die Toten der vergangenen Weltkriege und Opfer der Gewaltherrschaft muss unser Mitgefühl derzeit den Menschen in und aus der Ukraine gelten.“

Von Marek Walde