In ratlose Gesichter blickt Antje Evers, Presse-Sprecherin der Stadtwerke Coesfeld, als sie verkündet, was da gleich auf die Zuhörer in der Grundschule in Lette zukommen wird: die Präsentation eines „Augmented-Reality-Spielplatzes“ (AR). Hinter diesem Wortungetüm versteckt sich ein klassischer Spielplatz mit Wippe, Schaukel, Klettergerüst und Co. Das Besondere ist aber, dass dort auch ein interaktives Spielerlebnis mit Hilfe von Handy und Tablet möglich sein soll. „Das ist ein Spielplatz der ganz besonderen Art“, verspricht Evers. Realisiert werden soll die Idee in Lette mit Mitteln der Bürgerstiftung, die aus dem Windpark Letter Bruch rühren.

Fläche zum Toben mit virtueller Realität könnte noch in diesem Jahr in Lette entstehen

In Lette könnte in diesem Jahr ein sogenannter „Augmented-Reality-Spielplatz“ entstehen. Dabei wird ein klassischer Spielplatz per Handy oder Tablet mit virtueller Realität angereichert. In der Stadt Menden wurde dieses Projekt bereits umgesetzt – dort wird aus dem Klettergerüst auf dem Bildschirm ein Wasserturm und der Wassertropfen namens Willi (Bild links) lädt Kinder zum Entdecken, Lernen und Bewegen ein.

„Ich bin Mutter von zwei Kindern“, ergreift Maria Geers von der Deutschen Akademie für Bildung und Kommunikation (DABKOMM) das Wort. „Und wenn mir früher jemand mit digitalem Spielen gekommen wäre, hätte ich ihn vermutlich direkt wieder rausgeschmissen“, erzählt sie launig. Heutzutage aber würden die Kinder in ihrer Freizeit häufig in die digitale Welt abtauchen und zu wenig zum Spielen und Toben an die frische Luft gehen. Die DABKOMM hat es sich zum Ziel gesetzt, die beiden Aspekte miteinander zu verbinden – der AR-Spielplatz war geboren. Der Begriff „augmented“ bedeutet zu Deutsch „eintauchen“ oder „eintreten“. Umgesetzt wurde diese Idee als Pilotprojekt in der Stadt Menden, was Geers an diesem Abend als Beispiel anführt.

Dort wurde ein neuer Spielplatz gebaut, der mit einem großen QR-Code auf dem Boden versehen wurde. Scannen Kinder diesen mit einer App ein, sehen sie durch ihre Handykamera zwar ihre Umgebung, die aber mit virtueller Realität angereichert wird. Aus dem Klettergerüst wird auf dem Bildschirm ein Wasserwerk – und der sprechende Wassertropfen Willi erscheint, der über die Rohre springt und den Kindern alles über die Aufbereitung von Wasser und wie dieses ins Haus kommt, erklärt. Er animiert die Kinder, auf dem Spielplatz umherzulaufen, neue Perspektiven zu entdecken und sich die Welt des Wassers zeigen zu lassen. „Die Kinder bekommen Impulse, sich zu bewegen und lernen spielerisch“, hebt Maria Geers das Konzept hervor.

In Lette könnte anstatt des Wasserwerks die Windkraft als nachhaltige Stromerzeugung thematisiert und kindgerecht erläutert werden, dreht Reers das Rad weiter. „Das wäre einmalig in Deutschland.“ In der Größe sei der Spielplatz flexibel, auch ein Ort stehe noch nicht fest. In Überlegung steht, ob am künftigen Dirt-Park oder an der Grundschule eine Fläche dafür vorgehalten werden soll.

Auf mehrheitliche Zustimmung stieß die Idee bei den anwesenden Letteranern. Gerold Wilken betitelte den Plan als „tolles Highlight für Lette“, Bernhard Kestermann sprach von einer „ganz modernen Sache für Lette“. An diesem Abend wollten die Stadtwerke und die Bürgerstiftung (die Vertreterin musste kurzfristig absagen) zunächst die Idee publik machen. Detailfragen wie die Suche nach einer Fläche und die Kosten sollen in einem zweiten Schritt geklärt werden.

Finanzierung:

Als der Windpark im Letter Bruch im September 2021 in Betrieb genommen wurde, haben die Beteiligten beschlossen, jährlich eine bestimmte Summe an die Bürgerstiftung auszuschütten. Diese Gelder sollen dann wiederum der Allgemeinheit zugutekommen – zum Beispiel in Form des Augmented-Reality-Spielplatzes. „Mit dieser Idee sind wir an die Bürgerstiftung herangetreten, die direkt auf Zustimmung gestoßen ist“, so Antje Evers zu den Hintergründen.