Ein Stolperstein für Karl Heinz

Karl Heinz Freund wäre heute 87 Jahre alt. Ein alter Mann, der vielleicht noch Zeugnis geben könnte von dem Grauen des Holocaust, den er überlebte. Doch Karl Heinz Freund starb vermutlich als kleiner Junge im Rigaer Ghetto. Dort verliert sich seine Spur, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden er und seine Eltern Martha und Richard Freund für tot erklärt. Das wohl letzte Foto, auf dem die kleine Familie zu sehen ist, entstand genau heute vor 80 Jahren im Coesfelder Schlosspark. Es handelt sich um das bekannte Gruppenbild von 19 jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen aus Coesfeld kurz vor ihrer Deportation nach Riga, aufgenommen in den frühen Morgenstunden des 10. Dezember 1941, das unter anderem im Stadtmuseum „Das Tor“ zu sehen ist. Karl Heinz ist das einzige Kind.

Karl Heinz Freund (vorne, 2. v. r.) war gerade sieben Jahre alt, als er am 10. Dezember 1941 mit seinen Eltern, weiteren Angehörigen und anderen jüdischen Coesfeldern nach Riga verschleppt wurde. Zum Gedenken an Mitglieder der Familien Cohen und Freund werden am 15. Dezember zehn weitere Stolpersteine in Coesfeld verlegt. Die Lebens- und Leidenswege, die sich hinter den Steinen verbergen, haben Claudia Haßkamp und Wolfgang Jung aufgearbeitet.

„Eine unbeschwerte Kindheit hatte er da schon längst nicht mehr und sollte sie auch nicht mehr haben“, sagt Claudia Haßkamp, die sich seit vielen Jahren darum bemüht, die Lebensgeschichten und Schicksale der jüdischen Coesfelder und Coesfelderinnen aufzuarbeiten und die Erinnerung, das mahnende Gedenken wachzuhalten. Zuletzt forschte sie intensiv unter anderem zu Wilhelmine Süßkind (wir berichteten), von dort aus haben Haßkamp und einer ihrer Mitstreiter in der Coesfelder Stolperstein-Initiative, Wolfgang Jung, zahlreiche weitere, für Coesfeld neue Informationen insbesondere über die Familie Cohen zusammengetragen, indem sie in Archiven recherchierten und sich mit anderen Biografieforschern austauschten. „Als besonders wertvoll erwies sich ein Kontakt nach Horstmar zu Anna-Maria Vossenberg, die den jüdischen Familien aus Horstmar nachgespürt und unter anderem Informationen zur Familie Cohen zusammengetragen hat, die Ende August 1930 von Horstmar nach Coesfeld zog, zur Feldmark S2/S19, ehemalige Papierfabrik Fischer, heute Wiedauer Weg 4 bis 6.“, berichtet Claudia Haßkamp. Jakob und Johanna Cohen hatten sieben Kinder, darunter Gustav Cohen, der erste Ehemann von Wilhelmine Süßkind, und Martha Cohen, die Mutter von Karl Heinz Freund. Ihre Biografien sowie die von Albert und Ludwig Cohen haben Haßkamp und Jung aufgearbeitet und, den Standards wissenschaftlichen Arbeitens folgend, ihre Informationen mit detaillierten Quellenangaben hinterlegt.

Ihre Erkenntnisse präsentieren sie im Stadtmuseum, das bekanntlich eine eigene Abteilung zum jüdischen Leben in Coesfeld und zum Nationalsozialismus führt, und am 15. Dezember bei einer weiteren Stolperstein-Verlegung in Coesfeld, der zweiten nach dem Auftakt im Januar 2020.

Haßkamp: „Wir werden zehn Erinnerungssteine an zwei Stellen verlegen: An der Bahnhofstraße 104, wo Gustav und Wilhelmine Cohen im Haus von Gustav und Anna Meyer zur Miete wohnten, und am Wiedauer Weg, wo der Familien Cohen und Freund gedacht wird.“ Ein Stein auch für den kleinen Karl Heinz, der heute vor 80 Jahren zusammen mit seinen Angehörigen nach Riga verschleppt wurde und nie zurückkehrte.