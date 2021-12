Ein Stück Normalität mitten in der Pandemie

Coesfeld

Über eine tolle Aktion, die durch die Unterstützung des Fördervereins möglich wurde, durften sich die Schüler der Kreuzschule freuen. Am Nikolaustag zogen die Schulsozialarbeiter Christoph Lange und Matthias Geisler, verkleidet als Nikolaus und Knecht Ruprecht, zusammen mit Frau Schemmer vom Förderverein durch alle Klassen. Jeder Schüler freute sich über einen Stutenkerl von der Bäckerei Ebbing. Gerade die Schüler sind seit Beginn der Pandemie einer großen Belastung ausgesetzt. Mit der Unterstützung des Fördervereins ist so am Nikolaustag ein Stück Normalität in der Kreuzschule zu spüren gewesen.