„In diesem Sommer haben die Coesfelder die Möglichkeit, gleich vier Vögel auf der Bühne zu sehen“, schmunzelt Lars Vogel. Die Vögel schwirren alle um Pippi Langstrumpf herum, das stärkste Mädchen der Welt, das mit dem Affen Herrn Nilsson und dem Pferd Kleiner Onkel in die Villa Kunterbunt einzieht und nicht nur das Leben der Geschwister Tommy und Annika auf den Kopf stellt. Das Familienmusical der Freilichtbühne wird seinem Namen in diesem Jahr ganz besonders gerecht. Denn nicht nur amüsieren sich kleine und große Leute gleichermaßen über die herrlich unerzogene Pippi, sondern ihre bekannten Abenteuer bieten mehreren Familien auf der Bühne ein turbulentes Handlungsfeld.

„Ein Stück von Familien für Familien“, lacht André Bomkamp, der neue Vorsitzende der Freilichtbühne, der für die Probenwochenenden mit seiner Frau Ruth und den beiden Töchtern Noemi und Salomé im Wohnmobil anreist. Bohmkamp spielt den mächtigen Magnus, seine Frau und Tochter Noemi mischen im Ensemble ordentlich mit und Salomé agiert als guter Geist der Familie im Hintergrund – da gibt es immer was zu organisieren. „Der Tagesablauf ist komplett um das Stück gebaut. Wenn alle mitmachen, funktioniert es“, erklärt Ruth Bomkamp. Sie sind bereits zum dritten Mal als Familie dabei, haben in „Robin Hood“ sogar alle mitgespielt. Tochter Noemi findet das cool, auch aus ganz pragmatischen Gründen: „Man braucht sich nicht selbst ums Essen zu kümmern und sich nicht mit Freunden verabreden, denn die sind alle da.“

Zu viert als komplette Familie stehen Lars, Daniela, Elias (12) und Marla ((8) Vogel auf der Bühne. Lars Vogel, der in die Rolle des Kapitän Langstrumpf schlüpft, findet es toll, ein gemeinsames Hobby zu haben und so viel Zeit mit der Familie verbringen zu können. „Zum Glück kommt meine Rolle erst ziemlich spät im Stück vor, sonst hätte ich es zeitlich nicht geschafft. Aber es macht großen Spaß, sobald man hier ist, ist man in einer andern Welt, der Bühnenwelt und vergisst alles andere“, erklärt er. Für seine Frau Daniela, die die Lehrerin spielt, ist es eine besondere Situation, weil sie selbst im gleichen Alter wie ihre Tochter angefangen hat. „Alle Schichten, alle Alltagsklassen spielen hier völlig selbstverständlich zusammen, alle verstehen sich gut“, freut sie sich. Marla schwärmt, „die Lieder sind toll, ich habe immer einen Ohrwurm!“ Elias freut sich über seine erste Sprechrolle als Manager des mächtigen Magnus – dass er den witzigen Kontrast von Klein und Groß gut überbringt, hat er ohne Hilfe der Eltern gemeistert.

Ein herrlich pfiffiges Äffchen gibt Clementine Walfort, deren Schwester Matilda mit an Bord ist und deren Mutter Anna die hysterische Frau Prysselius spielt. Als Vater-Tochter-Gespann sind Benedikt (Donner-Karlsson) und Ida Gerdemann dabei. Die Liste ließe sich mit Geschwistern noch fortsetzen.