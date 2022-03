Ein unwahrscheinliches Wiedersehen

Kennengelernt hatten sich beide vor drei Jahren in der Schule. In ihrer ostukrainischen Heimatstadt Dnipro besuchten sie gemeinsam einen Programmier-Kurs. Anschließend betreuten beide gemeinsam die Schul-Homepage.

Nach dem Abschluss trennten sich die Wege, beide begannen ein Studium. Während Serhii in seiner Heimatstadt Anglistik studierte, zog es Ivan nach Polen, um in Lodz die polnische Sprache zu studieren.

Kurz nach Kriegsbeginn floh Serhii in Richtung Deutschland. Unterkommen konnte er aber weder in Frankfurt, noch in Düsseldorf.

Von einer Aufnahmeeinrichtung in Neuss aus bekam er schließlich eine Unterkunft in Coesfeld vermittelt. Ivan dagegen wollte seine Familie zu sich nach Polen holen. Auf der Suche nach einer Herberge trafen sie Freiwillige Helfer an der Grenze, die Coesfeld empfahlen. Ivan folgte ihnen schließlich in die Berkelstadt.

Und so kam es zur unwahrscheinlichen Begegnung 2300 Kilometer von der Heimat entfernt. „Ich konnte es nicht glauben, als ich ihn gesehen habe“, sagt Serhii. Nun sei er froh, jemanden zu haben, den er kennt.

Zusammen besuchen beide nun den Deutsch-Kurs der Flüchtlingsinitiative in der ehemaligen Martin-Luther-Schule. Ein gemeinsamer Kurs, so schließt sich der Kreis. Für beide soll es aber nicht der letzte sein. Beide wollen ihr Studium nun möglichst in der Nähe fortsetzen. „In Münster vielleicht“, sagt Serhii. Auch Ivan kann sich vorstellen, hier in der Gegend heimisch zu werden. „Klein aber schön“, nennt er Coesfeld. Es herrsche so eine internationale, eine europäische Atmosphäre hier. Und vielleicht noch wichtiger: Einen unverhofften Mitstreiter hat er schon mal.