„Ein Weckruf für Coesfeld“

Lange stand das Haus der ehemaligen Wäsche-Boutique Tiziana mit den typischen halbrunden Markisen an der Ecke Letter Straße/Jakobiring leer. Zwischen alter Sparkasse und der ehemaligen Lichtburg gelegen hat das Gebäude Entreecharakter für die Innenstadt und war zuletzt ziemlich herunter gekommen. In den nächsten Monaten wird es nun komplett entkernt, energetisch modernisiert und erhält ein neues Gesicht. Unten soll wieder ein Ladenlokal entstehen und oben – über drei Etagen hinweg – zwei Wohnungen (ca. 80 und 130 Quadratmeter). Dafür wird auch das bislang ungenutzte Dachgeschoss unter anderem durch den Einbau einer Gaube nutzbar gemacht.

„Wir möchten das auch als Weckruf für Coesfeld verstehen“, erklärte Architektin Michelle Evers im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn in der Innenstadt gebe es über den Geschäften noch viel leerstehenden Raum, aus dem (wieder oder erstmals) attraktiver Wohnraum entstehen könnte, der ja so dringend benötigt wird. Außerdem könnte man so zur Belebung der Innenstadt beitragen. Evers: „Wohnen rückt mehr in den Vordergrund. Das Gewerbe bricht weg. Dafür müssen wir neue Lösungen finden, damit Coesfeld wieder aufblüht.“

Das Haus, das dafür ein Vorzeigeobjekt werden soll, stammt aus der Vorkriegszeit. „Im Zweiten Weltkrieg war es stark beschädigt worden und ist dann wieder aufgebaut worden“, berichtet Architekt Dominik Bodem, der bei diesem Projekt eng mit dem Entwurfsverfasser-Büro Evers zusammenarbeitet. Das Gebäude gehört der Grundstücksgemeinschaft Letter Straße 32 GbR. Am Anfang stand für dessen Geschäftsführer Martin Schulze Lohoff die Frage im Raum, ob man das Haus nicht abreißen und neu errichten sollte. Aber: „Es gibt Bestand, der durchaus erhaltenswert ist“, erläuterte Evers. Und auch der Aspekt der Nachhaltigkeit habe bei der Entscheidung pro Erhalt eine gewichtige Rolle gespielt. Stichwort: graue Energie. Das Grundgerüst des Hauses ist noch völlig okay. Man müsste bei einer Abrisslösung mit viel Aufwand wiederherstellen, was eigentlich schon vorhanden war. Bewahren wollen sie auch eine innenliegende Holztreppe – eine Referenz an die Historie des Gebäudes. Und auch die dicken Querbalken unterm Dach sollen erhalten bleiben und in der Wohnung sogar sichtbar gemacht werden – als besonderes Gestaltungselement.

Schon gesprochen ist dagegen das Urteil über die alte Fassade mit Kacheloptik und auch die durchgehende Fensterfront, die in den 60er und 70er Jahren populär war. Vor allem aus energetischen, aber auch aus optischen und praktischen Gründen müssen sie weichen. Vorgesehen ist eine Klinkerfassade in beige. Dadurch wird der Bezug zu benachbarten Gebäuden wie zum Beispiel der ehemaligen Lichtburg (heute Kik) hergestellt. Oben für die Wohnungen soll es bodentiefe Fenster geben. Unten stehende Fensterelemente nach dem „Lochfassaden“-Prinzip.

„Beheizt werden soll das Haus künftig mit einer LuftWasser-Wärmepumpe, die auf dem Dach aufgestellt wird“, erläutert Bodem. Die künftigen Mieter dürften sich zudem auf Dachterrasse und Balkon freuen.

Für das Ladenlokal unten wird noch ein Mieter gesucht. „Interessenten können sich an das City-Management der Stadt wenden“, so Bodem.

Schon in wenigen Wochen soll der Umbau beginnen. Als Fertigstellungstermin wird das Frühjahr 2023 angepeilt.