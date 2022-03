Eine Frage – unzählige Antworten

Mit Stille, Impulsen und ruhiger Musik sollen sie Raum schaffen für die eigenen Gedanken und Kraft für die Woche schenken: Jeden Montagabend finden in der St.-Jakobi-Kirche und an jedem Donnerstagabend in der St.-Johannes-Kirche in Lette um 20.30 Uhr „Gebete zur Nacht“ statt. Beginn ist am kommenden Montag (7. 3.). Jedes Gebet wird von einem Gemeindemitglied gestaltet, „und jeder feilt sein Gebet zur Nacht selbst aus“, informiert Pastoralreferent Matthias Bude. Die „Gebete zur Nacht“ ist eine Aktion, mit der das Seelsorgeteam St. Lamberti/St. Johannes gemeinsam mit einem Kreis freiwillig Engagierter die Fasten- und die anstehende Osterzeit gestaltet. Die Wochen stehen unter dem Motto „Ist da jemand?“.

Auch die bereits seit einigen Jahren stattfindenden Laienpredigten werden wieder aufleben. „In diesem Jahr werden sie als Dialog organisiert, zum Beispiel zwischen einem Schüler und Lehrer“, erklärt Bude. Die Dialoge sind zu hören am 22. und 29. März sowie am 5. April, kündigen die Seelsorger an. Nicht nur die Laien-, auch die sonntäglichen Predigten werden an die Frage „Ist da jemand?“ anknüpfen.

Mit den Worten soll die Gemeinde zum Nachdenken angeregt werden: „Ist da jemand für mich in meinem Leben? Ist da jemand, dem ich vertrauen kann? Wir möchten in der Fastenzeit Kraft und Hoffnung schöpfen, gerade bei diesen schrecklichen Geschehnissen“, erklärt Bude. Vom Glauben erzählen, Menschen treffen, die für andere da sind, fragen, suchen, entdecken: „Die Frage hat viele Facetten, die jeder für sich selbst beantworten kann“, sagt Matthias Bude zum Hintergrund des Themas.

Dazu verhelfen soll auch eine Ausstellung in der „Schmiede“ der St.-Lamberti-Gemeinde an der Bernhard-von-Galen-Straße. Die freischaffende Künstlerin Andrea Elferich stellt in den Fenstern seit Aschermittwoch und nun an jedem Sonntag ein weiteres Bild mit Impulsen aus. „Nachdem ich vom Pastoralteam angesprochen wurde, ging mein Gedankenkarussell los“, erzählt die Hobbykünstlerin. Sieben Aquarell- und Acrylbilder werden mit kleinen Texten nach und nach in den Fenstern Einzug halten. „Die Impulse schlagen einen Bogen zur Kirche und zum Glauben“, sagt Elferich. Auch Kinder möchte sie mit dem einen oder anderen Bild ansprechen und lädt zum Betrachten der Werke und zum Nachdenken ein. Wer die wachsende Ausstellung digital verfolgen und wöchentlich ein Bild erhalten möchte, kann sich zum Broadcast mit einer kurzen Nachricht per WhatsApp an 0177/4100183 anmelden.

„Durch das Malen schöpfe ich Kraft, ich kann abschalten und meine Kreativität ausleben. Die Texte zu den Bildern entsprechen meiner Gedankenwelt“, ergänzt Elferich. „Mein ganzes Leben male ich schon, hatte aber oft Zweifel, ganz nach dem Motto: Ist da jemand... dem das gefällt?“