Eine Glasbox für die Gemeinde

„Die Kirche beginnt zu verdunsten. Viele sehen es nicht mehr als notwendig an, in der Kirche Mitglied zu sein. Wir wollen aber sichtbar bleiben und haben deswegen beschlossen, die Gemeindearbeit in die Kirche zu legen“, betont Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann. „Natürlich war das ein sehr mutiger Schritt, denn auch an dem Gemeindehaus hängen viele Erinnerungen. Aber die Mitglieder konnten es verstehen, denn beides, Kirche und Gemeindehaus, war nicht mehr finanziell tragbar“, so Finanzkirchmeisterin Sabine Kucharz. Die Superintendentin vom evangelischen Kirchenkreis, Susanne Falcke, stimmt zu: „Die Gemeinde hält eben auch an diesem Gebäude fest. Und wir finden diese Idee sehr innovativ und die Kirche ist auch nicht nur für die Stadt Coesfeld eins der wichtigsten Gebäude. Deswegen unterstützen wir mit 300 000 Euro.“ Genaue Pläne, wie die Einbauten in der Kirche aussehen sollen, liegen jetzt auf dem Tisch.

„Seit einem Jahr sind wir jetzt intensiv dabei und die Grundzüge stehen fest“, betont Tobias Klodwig, der das Projekt als Architekt begleitet und die Baupläne vorstellt. Unter der Orgelempore soll eine fast vier Meter hohe Box errichtet werden. Diese soll verglast sein und vorne und hinten Schiebetüren haben, sodass man bei großen Veranstaltungen auch einfach durchlaufen kann. Beispielsweise bei Konfirmationen. Der Haupteingang zur Kirche soll dann der aktuelle Seiteneingang zum Marktplatz werden.

Details wie die farbliche Gestaltung klären sich noch. „Man könnte sie in einem weiß halten, aber auch Farbe wäre möglich. Beispielsweise blau“, meint Klodwig und stößt damit auf Begeisterung bei Birgit Henke-Ostermann, Sabine Kucharz und Susanne Falcke.

Diese Box hat eine Fläche von circa 60 Quadratmetern und kann dann als Versammlungsort genutzt werden und auch als Winterkirche könnte sie dienen. Bis zu 20 Personen passen hinein. In den Zwischenschiffen der Orgelempore werden Abstellräume und Toiletten errichtet. Kucharz betont: „Es ist klar, dass wir für die Gemeindearbeit auch zusätzlichen Platz für Materialien benötigen. Dafür sind diese Abstellräume wichtig.“ Weitere Räumlichkeiten bieten die Sakristeien. „Dort gibt es unter anderem eine Küche“, erklärt Henke-Ostermann. Außerdem soll das Foyer zur Box schön und kreativ gestaltet werden und der Windfang wird abgebaut. Mit der Box werden „Tradition und Moderne verbunden“, ist sich Klodwig sicher. Denn „das Soziale – die Gemeindearbeit eben – gehört genauso in die Kirche, wie die Gottesdienste.“

Eine Frage, die jetzt vermehrt aufkommt: Wann geht es denn los? „Wir warten erstmal noch auf die Baugenehmigung“, sagt Klodwig. Diese soll noch diesen Monat kommen. Sicher ist das aber nicht. Und bis dann alle weiteren Schritte, wie die Werk-Planung, angelaufen sind, sind wieder einige Monate vergangen. Vor dem Sommer wird wohl noch nichts passieren. Und das Projekt der Box ist dann auch nicht von jetzt auf gleich umgesetzt. Sechs bis neun Monate werden die Arbeiten schon beanspruchen.