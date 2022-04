New York der 80er-Jahre: Die Kleider sind bunt und die Frisuren auftoupiert. Robbie Hart tritt gemeinsam mit seiner Band Simply Wed als Hochzeitssänger auf. Auf einer Hochzeitsfeier lernt er die Kellnerin Julia Sullivan kennen, die selbst an nichts anderes als an eine Traumhochzeit mit ihrem Verlobten Glenn denkt.

Als Robbie am Tag seiner eigenen Hochzeit von seiner Verlobten Linda am Altar stehen gelassen wird, bricht für ihn eine Welt zusammen und er fällt in ein tiefes Loch. Die Hochzeiten, auf denen er mit seiner Band auftritt, werden zur Katastrophe. Doch Julia kann ihm helfen, über seinen Liebeskummer hinwegzukommen. Dabei beginnen die beiden, Gefühle füreinander zu entwickeln und fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen.

Dem steht allerdings immer noch Julias Verlobter Glen im Wege, der sich zunehmend als weniger gute Partie herausstellt. Trotzdem entscheidet sich Julia, ihn zu heiraten, da Linda plötzlich wieder auftaucht... Ob Robbie und Julia am Ende trotzdem zueinander finden?

1985. Der Möchtegern-Rockstar Robbie Hart ist New Jerseys gefragtester Hochzeitssänger. Er genießt das in vollen Zügen, bis ihn seine eigene Verlobte am Traualtar verlässt. Gebrochenen Herzens macht Robbie nun jede Hochzeit zu einer ähnlichen Katastrophe... Dann wird er auf die Kellnerin Julia aufmerksam – zu dumm nur, dass diese gerade einen Finanzhai von der Wall Street heiraten will. Es ist an dem Hochzeitssänger, das zu verhindern... Mit ganz neuer Musik, die sich am Pop der Achtziger orientiert, nimmt uns „The Wedding Singer“ („Eine Hochzeit zum Verlieben“) mit auf die Reise in eine Zeit, als die Frisur großformatig und die Geldgier eine gute Sache war. Und ein Hochzeitssänger cool.

Robbie Hart ist ein „Hochzeitssänger“ (Wedding Singer). Er tanzt – nein, pardon, singt – auf anderer Leute Hochzeiten, hat aber selbst die Frau fürs Leben noch nicht in Sicht. Zwar war er seit Jahren mit Linda zusammen, aber die lässt ihn just vor dem Traualtar sitzen. Robbie braucht zwar eine Weile, bis er darüber hinwegkommt, aber unglückseligerweise überredet ihn sein Freund Sammy wieder mit der Band aufzutreten – ein fataler Fehler, denn einen so schlechten und todtraurigen Hochzeitssänger hat die Welt noch nicht gesehen.

Aber während der Pause lernt er zufällig Julia Sullivan kennen, die gerade zum ersten Mal auf einer Hochzeit als Kellnerin jobbt und sich noch ziemlich tapsig anstellt. Die beiden kommen sich näher, aber Julia ist bereits vergeben. Bald will sie den Yuppie Glenn heiraten – ein Entschluss, mit dem Robbie sich anscheinend abfinden kann, so dass er ihr sogar tatkräftig bei den Hochzeitsvorbereitungen hilft. Allerdings beginnt Julia schon bald an ihrem Verlobten zu zweifeln...

„Der Hochzeitssänger“ ist eine Retrospektiv-Komödie, die einmal nicht in den Siebzigern, sondern in den 80er-Jahren – genauer 1985 – spielt. Das sorgt für einen Soundtrack, bei dem einem die meisten Nummern im Ohr bleiben, und damit die perfekte Grundstimmung für eine ausgelassene heitere Komödie ist. Gespickt ist das Ganze mit wirklich umwerfend-komischen Gesangseinlagen, Parodien, Chornummern und einer ganzen Menge Tanz.

7 Karten für das Musical gibt es ab sofort im Ticket-Shop der AZ, Rosenstraße 2. Die Premiere ist am 21. Mai.