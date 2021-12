Eine kleine, heile Welt

Eigentlich sind sie aus dem Alter raus, wo sie sich mit Puppen und Puppenhäusern beschäftigen. Aber als die Freundinnen Leni Barenbrügge und Anouk Fiege, beide neun Jahre alt, im Coesfelder Puppen- und Spielzeugmuseum die Puppenstuben von Konrad Werner entdecken, ergeht es ihnen nicht anders als vielen kleinen und großen Besuchern des Museums: Sie sind fasziniert von dieser Miniatur-Welt, aus der unglaublicher Ideenreichtum und eine große Liebe zum Detail sprechen. Sie drücken sich beinahe die Nasen an den Vitrinen platt, leuchten mit Taschenlampen in die hintersten Winkel der Räume und lauschen voller Interesse den Erläuterungen und Erinnerungen von Sabine Werner.

Die Tochter von Konrad Werner lebt seit einigen Monaten wieder in Coesfeld und erinnert sich noch sehr gut daran, wie ihr 1993 verstorbener Vater an den Puppenstuben gearbeitet hat. „Mein Vater hat alles, was nicht niet- und nagelfest war, verbastelt, darunter auch ein Medaillon meiner Mutter mit einem Foto von mir darin. Er hat den Anhänger auseinandergebaut und die Hälfte mit dem Foto als Wanddekoration in eine Puppenstube gehängt.“ Leni und Anouk begeben sich augenblicklich auf die Suche. Und tatsächlich: In einem Kinderzimmer entdecken sie das Porträt.

„Hat Ihr Vater schon immer gerne gebastelt?“, möchte Anouk wissen. „Oh, ja“, sagt Sabine Werner, „bevor er 1983 zu den Puppenstuben kam, hat mein Vater Modell-Segelschiffe gebaut. Die Idee, Puppenstuben zu basteln, hatte er, nachdem er aus einem England-Urlaub ein Miniatur-Badezimmer mitgebracht hatte. Zu Hause stellte er es in eine Vitrine und fand das wohl so hübsch anzusehen, dass er einen weiteren Raum gestaltete. Das war eine historische Apotheke.“ Beides, Badezimmer und Apotheke, sind erhalten und im Puppenmuseum zu sehen.

Und darüber hinaus 50 weitere Räume, die im Laufe der Jahre hinzukamen und ein Stück weit Lebenserinnerungen ihres Erbauers sind. Ein eleganter Tanzsalon, ein bestens sortierter Musikalienhandel, ein gediegenes Herrenzimmer oder ein feines Hutgeschäft erzählen vom Berlin der 1920er Jahre, in dem Konrad Werner, Jahrgang 1923, aufwuchs. Während ein westfälisches Herdfeuer, ein Tante-Emma-Laden und ein Künstleratelier mit Blick auf den Lamberti-Kirchturm kleine Reminiszenzen an seine zweite Heimat Coesfeld sind. „Nach dem Krieg verschlug es meinen Vater nach Coesfeld. Hier hat er meine Mutter Hannelore kennengelernt und ist geblieben.“ Vielleicht sind es die Erfahrungen des Krieges, die Konrad Werner dazu brachten, sich seine kleine, heile Welt zu erschaffen, eine altmodische Welt voller Schönheit, Beschaulichkeit und Gemütlichkeit, die nur angeschaut, aber keinesfalls angerührt werden durfte. „Als Spielzeug waren die Puppenstuben nicht gedacht“, weiß Sabine Werner, die gerade zum ersten Mal Oma geworden ist und sich schon darauf freut, eines Tages ihrer Enkelin Navya Hannelore die Ausstellung zu zeigen.

Aber auch als reine Anschauungsobjekte machen die Puppenstuben Freude. „Ich finde es faszinierend zu sehen, wie Geschäfte und Wohnungen früher aussahen“, sagt Leni. Die musikalische Coesfelderin, die Flöte und Klavier spielt und im Kinderchor singt, hat sich in den Musikalienhandel verguckt, während die fußballbegeisterte Anouk das Hutgeschäft besonders reizvoll findet. Sie möchte auch wissen, was denn Konrad Werners Ehefrau zu der Bastel- und Sammelleidenschaft ihres Mannes sagte. Sabine Werner lacht. „Mein Vater war Rentner, als er mit den Puppenstuben anfing, und meine Mutter noch berufstätig. Deshalb sollte mein Vater zu Hause das Spülen übernehmen. Es ist aber mehrmals vorgekommen, dass nichts gespült war, wenn meine Mutter nach Hause kam, weil mein Vater beim Basteln die Zeit vergessen hatte. Da war sie schon ärgerlich, aber ansonsten fand sie sein Hobby gut.“

Wie viel Arbeit in den Puppenstuben steckt, konnte Sabine Werner ermessen, als sie das Werk ihres Vaters Stück für Stück und nach Fotos im Puppenmuseum aufbaute. Das erste Haus füllte sie vor 19, die weiteren folgten vor knapp 15 Jahren. Und auch Leni und Anouk wissen, wie viel Geduld und Fingerspitzengefühl nötig sind. Leni, die mit Anouk die vierte Klasse der Martin-Luther-Grundschule besucht, erzählt: „Wir basteln in der Schule auch gerade Puppenstuben. Im Kunstunterricht machen wir die Einrichtung und im Sachunterricht die elektrische Beleuchtung.“ Konrad Werner, von Beruf Elektriker und im Ruhestand Puppenstuben-Bastler, hätte das gefreut. 7 Das Museum hat mittwochs, samstags und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet – auch am zweiten Weihnachtsfeiertag.