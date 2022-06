Eine Million Euro und die Moral

Die Vielseitigkeit macht für Katharina Bonin die Besonderheit aus. „Das Stück ist ernst, aber auch gleichzeitig lustig”, so beschreibt die Lehrerin des 28-köpfigen Literaturkurses der Q1 des Heriburg-Gymnasiums die tragische Komödie „Der Besuch der alten dame“ von Friedrich Dürrenmatt. Nach zweijähriger Corona-Pause haben die Heriburg-Schüler in der nächsten Woche die Chance, ihr intensiv erarbeitetes Stück präsentieren zu können.

Die siebenmonatige Probezeit war bei allem Spaß nicht leicht. ,,Ständig mussten wir mit Ausfällen aufgrund von Corona klarkommen und zwischenzeitlich auch ohne die Schauspieler der Hauptcharaktere proben“, erzählt Katharina Bonin. Auch die Maskenpflicht habe den Darstellern schwer zu schaffen gemacht. „Trotzdem möchte ich das Engagement der Schülerinnen und Schüler in der schwierigen Zeit loben, und ich freue mich, alle endlich mal ohne Maske sehen zu können.”

Wie viel Wert hat Geld? Kann Gerechtigkeit tatsächlich käuflich sein? Das sind die zentralen Fragen, die in ,,Der Besuch der alten Dame” behandelt werden. Nachdem die Milliardärin Claire Zachanassian in ihr Heimatdorf Güllen zurückkommt und ein unwiderstehliches Angebot verkündet, beschäftigt der Konflikt zwischen Geld und Moral jeden einzelnen Güllener. Was sind eine Million Euro wert?

Wer diese Frage beantworten wissen und sich von den schauspielerischen Leistungen überzeugen will, der sollte vorbeikommen und sich ein Ticket sichern. ,,Ich finde es erstaunlich, welche schauspielerische Entwicklung alle durchlaufen haben”, stellt Merle Jung, Mitglied des Literaturkurses, heraus. Am Mittwoch (8. 6.) um 19 Uhr feiert der Literaturkurs seine Premiere im PZ des Schulzentrums, ebenfalls wird das Stück am Freitag (10. 6.) um 19 Uhr im PZ aufgeführt. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Schüler. Karten werden in jeder großen Pause im Atrium des Heriburg-Gymnasiums angeboten, zusätzlich gibt es eine Abendkasse.