Eine neue Heimat für 500 Ukrainer

Viele Coesfelder erinnern sich noch ganz genau an den Tag, als Russland vor einem Jahr den Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. 250 Bürger haben ihre Betroffenheit und ihre Solidarität mit der Ukraine bereits einen Tag nach dem Überfall mit einer Teilnahme an einer Mahnwache auf dem Marktplatz zum Ausdruck gebracht.

Viele Zeichen der Solidarität wurden innerhalb des vergangenen Jahres gesetzt. Die Evangelische Kirche am Markt zum Beispiel war in den Nationalfarben der Ukraine und mit dem Friedenssymbol illuminiert.

Heute, genau ein Jahr nach Beginn des immer noch währenden Krieges am Rande von Europa ist die Welt eine andere. Millionen von Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet. Auch Coesfeld wurde für einige zu einer neuen Heimat.

Aktuell leben etwa 500 Menschen aus der Ukraine in Coesfeld. Der überwiegende Teil wohnt in einer der 44 städtischen Unterkünfte. 60 Geflüchtete sind aktuell in der Sporthalle im Schulzentrum untergebracht. Außerdem wohnen 60 bis 70 Personen in Privatwohnungen, denn Coesfelder Familien haben sich bereiterklärt, die Geflüchteten bei sich zu Hause aufzunehmen. „Wir sind sehr dankbar für diese große Unterstützung“, macht Sozialdezernent Christoph Thies deutlich. Von Anfang an habe die Stadt große Solidarität in der Bevölkerung gespürt.

In kürzester Zeit mussten neue Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden. So habe auch die Stadt die Anzahl der überwiegend kleinen Unterkünfte von 13 vor Kriegsbeginn auf 44 erhöht. Die Zahl der Plätze für Geflüchtete habe von 300 auf 600 aufgestockt werden können. „Wichtig ist, dass wir stets vor die Lage kommen“, betont Christoph Thies. Die Wohncontainer am Haugen Kamp würden voraussichtlich im März bezogen. „Wir brauchen allerdings weitere Reserven“, blickt er in die nahe Zukunft. Die Sporthalle im Schulzentrum müsse mindestens noch bis zum Beginn der Osterferien (3. April) - wenn nicht länger - für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung stehen. Maximal 144 Menschen können dort vorübergehend wohnen. Ende Oktober war diese Sammelunterkunft dort geschaffen worden. Die Betreuung der Geflüchteten übernimmt der DRK-Kreisverband.

Wenn Christoph Thies auf den Zustrom der Geflüchteten aus der Ukraine zurückblickt, seien nach dem hohen Anstieg im März und April 2022 die Zahlen lediglich nochmal im Spätsommer kurzfristig angestiegen. Viele hätten befürchtet, dass es im Winter zu einem eklatant hohen Zustrom und damit zu großen Problemen bei der Unterbringung kommt. „Das ist zum Glück nicht eingetreten“, kommentiert Thies.

Dennoch sei es nicht mit der Unterbringung allein getan. Die Leistungsbewilligung und auch die Betreuung und Begleitung spielen eine große Rolle. Die Stadt baue dabei auf die Erfahrungen des DRK und auf die ehrenamtlichen Kräfte in der Flüchtlingsinitiative.

Anfangs hätten die Menschen aus der Ukraine vielfach geäußert, so schnell wie möglich wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. Doch angesichts der Entwicklungen des Krieges sei das immer seltener der Fall. Thies schätzt, dass im Laufe des vergangenen Jahres etwa 40 Menschen von Coesfeld aus wieder in die Ukraine zurückgekehrt sind oder in ein anderes Land weitergezogen sind.

Der Zustrom der Geflüchteten ziehe auch nach sich, dass sich Schulen und Kindertagesstätten auf die neue Situation einstellen. All das sei in der städtischen Bedarfsplanung noch nicht berücksichtigt. Niemand wisse, wann die nächste große Welle von Geflüchteten eintreffe. Seit Beginn des Jahres 2023 werden 36 neue Geflüchtete verzeichnet.

