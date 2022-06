Eine starke Frau mit großem Einsatz

Coesfeld

„Schrecklich.“ Nur ein Wort benötigt Oksana Liashenko um das zu beschreiben, was sie jeden Tag vor dem Bildschirm ihres Laptops erlebt – mehrmals. Während sie sich in Coesfeld in Sicherheit wiegt, weiß sie, dass in diesen Momenten ihre Heimatstadt Zaporizhiya im Südosten der Ukraine, rund 200 Kilometer westlich von Mariupol, angegriffen wird. Wieder einmal. Die 44-jährige Ukrainerin floh unmittelbar nach Ausbruch des Krieges aus ihrem Heimatland. Heute findet sie mit ihren beiden Kindern Schutz in Coesfeld. Trotz all der schrecklichen Umstände hat Oksana eines nie aufgegeben: ihren Job als Lehrerin. Über Distanz am Laptop unterrichtet sie ihre Schüler in Mathematik – die in ganz Europa, aber eben auch weiterhin in der Ukraine, an ihren Schreibtischen sitzen.

Von Leon Seyock