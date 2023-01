Eine Übergangs-Kita der Übergangs-Kita

Die geplante Interims-Kita in der Wohnsiedlung Sanden in Lette wird nicht wie geplant am 1. Februar öffnen. „Das ist natürlich fatal für die Familien, die dringend auf die Betreuungsplätze angewiesen sind“, erklären Christoph Schlütermann (Vorstand des DRK als Träger) und Beigeordneter Christoph Thies (Stadt) auf AZ-Nachfrage. Bis die Einrichtung am 1. April öffnet – so der neue Plan – können die 19 betroffenen Eltern ihre Kinder in einer Übergangslösung im DRK-Heim an der Bahnhofstraße in Coesfeld betreuen lassen.

Einzug in Interims-Einrichtung in Lette verzögert sich – vorübergehende Betreuung beim DRK in Coesfeld

Um die angespannte Situation der Kinderbetreuung in Lette zu entzerren, sollen bis zu 35 Kinder unter und über drei Jahren in der Kita im Sanden vorübergehend betreut werden, bis im Ortskern weitere Kapazitäten geschaffen sind. So soll an Stelle des mittlerweile abgerissenen Jugendheims ein Neubau des St.-Marien-Kindergartens entstehen, der neben der Einrichtung an der Lindenstraße eine Dependance an der Grundschule betreibt. In dem Neubau an der Ecke Lindenstraße/Coesfelder Straße sollen dann alle Kinder unter einem Dach betreut werden. An dem dann wiederum frei gewordenen Ort an der Grundschule soll eine neue Kita unter Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes entstehen. Da der Bau dieser Kita aber kurzfristig nicht umsetzbar ist, soll für drei Jahre die Lösung im Sanden greifen.

Geplant war, diese am 25. Januar mit einem Elternnachmittag zu präsentieren und am 1. Februar den Betrieb aufzunehmen. Noch immer ist das ehemalige Wohnhaus allerdings mit einem Baugerüst umhüllt, einige Fenster und der Klinker fehlen. Als Grund nennen die Verantwortlichen in einer Mitteilung Verzögerungen und Lieferengpässe am Bau aufseiten des Vermieters. Wer Vermieter der Immobilie ist, war gestern nicht mehr zu erfahren.

Um den Familien bis zur Fertigstellung der Kita im Sanden eine Übergangslösung anbieten zu können, gestaltet das DRK einen Teil des Gebäudes des Kreis-DRK an der Bahnhofsstraße um – quasi eine Übergangs-Kita der Übergangs-Kita. Die Pläne seien vom Landesjugendamt (pädagogische Voraussetzungen) und Bauamt (Brandschutz, Rettungswege) abgenommen worden. Die Monate Februar und März können Eltern nutzen, um ihre Kinder im DRK-Heim einzugewöhnen und betreuen zu lassen. Allerdings müssen sie dafür den Weg nach Coesfeld in Kauf nehmen – zahlen laut Information der Stadt und DRK für die zwei Monate aber keinen Elternbeitrag.

Die neue Kita-Leiterin Jana Deutscher habe die Eltern der angemeldeten Kinder informiert und kläre nun Einzelheiten wie Betreuungsumfang oder Mittagessen. Der Elternnachmittag wird jetzt am 30. Januar im Kreis-DRK stattfinden.