„Eine unglaublich tolle Stimmung“

COESFELD

(tie/ds). Das neue Konzept der Pfingstwoche ist aufgegangen. An den vier Veranstaltungstagen tummelten sich jeweils mehrere tausend Besucher auf dem Schützenwall an der Umflut – eine fünfstellige Zahl dürfte insgesamt spielend erreicht worden sein. Vor der Bühne war es mit dem attraktiven Musikangebot häufig rappelvoll und nach zweieinhalbjähriger Corona-Pause ungewohnt eng. Aber daneben gab es auch viele Bereiche, wo man locker beisammen sitzen konnte. Sogar ein strandähnlicher Bereich mit Sonnenschirmen und Liegestühlen lockte direkt am Ufer der Umflut.