Einfriedungs-Posse sorgt für Unfrieden

Es sind nur ein paar Meter Doppelstabmatte. Doch um diesen Zaun am Elisabeth-Kühling-Weg tobt seit Jahren ein erbitterter Streit, der nicht nur die Anwohner beschäftigt. Auch die Stadtverwaltung, das Amtsgericht und die politischen Gremien wurden schon eingeschaltet. Kurios: Der privat gebaute Zaun zäunt eine öffentliche Grünfläche ein. Diese geht nun nahtlos in den Garten des Zaun-Eigentümers über. Noch kurioser: Obwohl ein Gerichtsurteil und ein Ratsbeschluss seine Entfernung verlangen, bleibt der Zaun stehen.

Der Hintergrund: Die Grünfläche mit Wallhecke dient seit der Bebauung des Baugebiets Nord-West als Ausgleichsfläche. Anfangs wurde diese von den Anwohnern bepflanzt und gepflegt, deren Gärten direkt daran grenzen. Dann habe die Stadt diese Fläche plötzlich gerodet, sagt der Anwohner, der den Zaun errichtet hat. Man habe keinen Durchgangsverkehr in den Gärten haben wollen, vor allem nicht von Hunden und keinen Müll auf der Fläche, so der Anwohner. Mit einer mündlichen Genehmigung der Stadt habe er dann den Zaun errichtet.

Doch als der Bauhof zur Pflege nicht an das Grundstück kam, forderte die Stadt ihn auf, den Zaun zu entfernen. Weil er ablehnte, landete der Fall vor Gericht. Die Fronten waren verhärtet, eine gütliche Einigung scheiterte. Im Sommer 2020 fällte das Gericht ein Urteil: Innerhalb von drei Monaten sei das städtische Grundstück vollständig zu räumen und frei von Auf- und Einbauten zu übergeben. Auch eine Berufung scheiterte.

Doch die direkten Anwohner gaben nicht auf. Nun wollten zwei Familien Teile des Grundstücks kaufen. Dies lehnte der Hauptausschuss ab. Und im Oktober beschloss das gleiche Gremium im Wortlaut: „Das städtische Grundstück ist zu räumen und die zur Einfriedung genutzte Zaunanlage nebst Hecke ist zu entfernen.“

Und dennoch: Zaun und Hecke stehen weiterhin. Nun aber mit Genehmigung der Stadt, sagt der Anwohner. Denn statt den Zaun zu entfernen, habe er auf eigene Kosten eine Toranlage eingebaut, die dem Bauhof nun den Zugang ermögliche. Dies habe die Stadt abgesegnet. Der Zaun steht dabei sogar auf städtischem Grund.

Nachbar Martin Elkemann ist fassungslos über den Vorgang: Wie könne es sein, dass eine von der Allgemeinheit bezahlte Fläche privatisiert werde, fragt er sich. Und dass am Ende Gerichtsurteile wie Ratsbeschlüsse ignoriert würden. „Die völlige Privatisierung bleibt bestehen“, stellt er fest.

Und nicht nur er wirft die Frage nach der Rolle des Ersten Beigeordneten Thomas Backes in dieser Angelegenheit auf. Für Kopfschütteln sorgte der etwa, als André Kretschmer (SPD) sich im Ausschuss erkundigte. Backes bestritt, dass es einen Beschluss zur Entfernung des Zauns gegeben habe. Er habe sich lediglich mit dem Anwohner einigen sollen, so der Erste Beigeordnete. Das Protokoll der damaligen Sitzung sagt etwas anderes. Zwar sind dort Wünsche nach einer gütlichen Einigung vermerkt, doch der Beschluss lautet eindeutig: Der Zaun muss weg.

Hat sich der Erste Beigeordnete also über einen Ratsbeschluss hinweggesetzt? Und die „Annexion“ der öffentlichen Fläche so im Nachhinein genehmigt? Backes selbst äußerte sich auf Nachfrage am Mittwoch bis zum Freitag nicht. Aus terminlichen Gründen, wie er über die Pressestelle ausrichten ließ.

„Jetzt muss auch mal gut sein“, findet der Zaun-Eigentümer. Das sieht Martin Elkemann ganz anders. Die Stadt sende hier vor allem ein Signal: „Nehmt euch an städtischen Flächen, was ihr wollt.“