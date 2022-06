Einige Fälle könnten auf Coesfeld passen

Bei allem Entsetzen über die Taten, die in der am Montag veröffentlichten Studie zu sexuellem Missbrauch im Bistum Münster aufgedeckt wurden – „überrascht waren wir über die Inhalte leider nicht“, unterstreicht Pastoralreferentin Ruth Fehlker (St. Lamberti). Denn das Gutachten, das über mehrere Jahre von einer Historikerkommission der Universität Münster erarbeitet wurde, zeige deutlich auf, wie sehr die Kirche ein in sich geschütztes System gewesen sei. Erst dadurch hätten Räume geschaffen werden können, in denen Missbrauch ermöglicht und unter dem Deckel gehalten werden konnte. Diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen, Betroffenen ein offenes Ohr zu schenken und Kirche lebendig und vielfältig zu gestalten, sind aus Sicht der Coesfelder Pfarrgemeinden unabdingbare Aufgaben, die die Studie aufgibt.

Das Thema sexueller Missbrauch in der Kirche ist seit Veröffentlichung einer umfassenden Studie zu Fällen im Bistum Münstern auch in Coesfeld oft Gesprächsthema. Die drei katholischen Pfarrgemeinden St. Lamberti, Anna Katharina und St. Johannes haben eine Arbeitsgruppe gebildet, um es vor Ort aufzuarbeiten. Betroffene und alle, denen es sonst nahe geht, können sich an (von links) Matthias Bude, Adelheid Strukamp, Ruth Fehlker, Ulla Rendels und Anna Lampe sowie Johannes Arntz und David Laudano (nicht im Bild) wenden.

Traurigkeit, Fassungslosigkeit. Maßlose Wut und Ekel. Die Liste der Gefühle, die den Mitarbeitern beim Sichten des 600 Seiten dicken Werks in den Kopf kommen, ist lang. Namentlich genannt wird das hiesige Dekanat in dem Gutachten zwar nicht, aber: „Es handelt sich um eine Hellfeldstudie. Die Dunkelziffer ist um ein Vielfaches höher“, verdeutlich Pastoralreferent Matthias Bude (St. Lamberti). Er spricht von einem „flächendeckenden Missbrauch im gesamten Bistum“, wovon sich auch Coesfeld nicht freisprechen könne. In der Studie werden einige Täter mit Klarnamen genannt, andere Beschuldigte werden allerdings nur mit einem Buchstaben abgekürzt – aus Gründen des Betroffenenschutzes. Deshalb wüssten die Pfarreien laut Bude nicht, um welche Personen es sich dabei konkret handelt und ob sie einst in Coesfeld gewirkt haben.

„In der Studie sind Fälle enthalten, die so in Coesfeld stattgefunden haben könnten“, nimmt Bude kein Blatt vor den Mund. Auch wenn das reine Spekulation ist, „haben wir das starke Bedürfnis, etwas zu tun“, macht Ruth Fehlker deutlich. Aus den drei katholischen Pfarrgemeinden hat sich aus diesem Grund eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die sich mit der Studie beschäftigt und die nach der Veröffentlichung ansprechbar ist – sei es bei Kummer, Schmerz oder Frust.

Konkret hätten sich bislang noch keine Betroffenen zu Wort gemeldet. „Der Prozess kommt ja jetzt erst in Gang“, so Fehlker. Dennoch sei der sexuelle Missbrauch in der Kirche in dieser Woche häufig Gegenstand von Gesprächen gewesen, wie alle Mitglieder der Arbeitsgruppe bestätigen. Fehlker: „Wir schauen, wie sich die ganze Situation weiterhin entwickelt. Bei Bedarf könnten wir uns Gesprächsabende oder ähnliches vorstellen.“

Seit 2010 beschäftigen sich die Pfarreien verstärkt mit der Präventionsarbeit, um Macht- und sexuellen Missbrauch im Keim zu ersticken. In Kursen werden Haupt- und Ehrenamtliche sensibilisiert, um Anzeichen früh zu erkennen und Räume für mögliche Taten zu verhindern. „Wir müssen die Kirche nicht mehr schützen, wie es damals getan wurde. Wir müssen sie gestalten und mit Leben füllen – genauso individuell und einzigartig, wie es die Menschen auch sind“, sagt Ruth Fehlker. Das habe die Studie „noch einmal an die Oberfläche gespült.“

Wer über das Thema ins Gespräch kommen möchte, kann Kontakt mit den Pastoralreferenten Ruth Fehlker (Tel. 02541/74080925) oder David Laudano (Anna Katharina, Tel. 02541/9660913) aufnehmen.