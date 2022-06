Eintauchen in den Ciuffenna

Coesfeld

„Man wird in Ruhe gelassen“ – was für ein eigenartiger Titel für eine Kunstausstellung. Kann Kunst einen in Ruhe lassen, wenn man sich bewusst mit ihr beschäftigt? Nein. Und trotzdem ist etwas dran, an dem Titel, den der Kunstverein Münsterland für seine neue Ausstellung mit Arbeiten der Malerin Herta Müller – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Schriftstellerin – gewählt hat. Müllers Kunst strahlt nämlich nicht nur große Ruhe aus, sie lässt den Betrachter auch in Ruhe. In Ruhe schauen, nachdenken, eigenen, inneren Bildern nachspüren. Wer schon einmal selbstvergessen aufs Meer oder in einen Sonnenuntergang geschaut hat, hat diesen fast kontemplativen Zustand erlebt, in den auch Herta Müllers Bilder versetzen. Ihre Motive findet sie in den toskanischen Bergen rund um den Ort Loro Ciuffenna. „Hierher zieht sich die Berlinerin seit vielen Jahren immer wieder zurück, um über Monate allein mit der Natur zu leben und zu arbeiten“, erzählt Jutta Meyer zu Riemsloh im Pressegespräch. Hier fängt sie fotografisch ein, was später in ihrem Berliner Atelier künstlerisch bearbeitet wird. Besonderer Impulsgeber ist der Fluss Ciuffenna mit seinen gebleichten Felsen und unberührten Ufern, mit seinen Spiegelungen, mit seinem Spiel von Licht und Schatten, Formen und Farben. Immer wieder lässt sich Herta Müller vom Ciuffenna inspirieren, bannt in zahlreichen Arbeiten vor allem einzelne Szenen und besondere Details auf Leinwand oder Papier, aus denen Ruhe und Gelassenheit und tiefe Naturverbundenheit sprechen. „Wobei Herta Müller keine Landschaftsmalerin ist“, betont Meyer zu Riemsloh. Ihr gehe es nicht um eine möglichst naturgetreue Abbildung, sondern darum, „die Wesenszüge der Natur als Metapher auf die Bildebene zu bringen.“

Von Christine Tibroni