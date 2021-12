Einzelhandel klagt über (und gegen) 2G

Timm Homann hat genug. Angesichts der jüngsten 2G-Beschlüsse für den Einzelhandel ist dem Chef der Textil-Kette Ernsting’s family der Kragen geplatzt. Was er am Wochenende über den „Spiegel“ verbreiten ließ, ist nicht weniger als eine wütende Abrechnung mit der Corona-Politik. Gegen den „Regelungsirrsinn“ wolle sein Unternehmen klagen. Die Gerichte müssten gegen den „unfassbaren Dilettantismus“ der Verantwortungsträger antreten. Das Unternehmen erleide seit zwei Jahren „völlig unverhältnismäßige Schäden“.

Besonders die Ungleichbehandlung gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel geht ihm gegen den Strich. „Glauben Sie, dass irgendwo eine Socke oder ein T-Shirt weniger verkauft wurde?“, so Homann. Denn bekanntlich können Kunden nicht nur auf den Online-Handel ausweichen, sondern auch auf Aktionsware beim Discounter. Die einen müssten Teile ihrer Kundschaft ausschließen „und gegenüber bei Rossmann, Lidl oder Kaufland, beim Bäcker, dem Getränkeladen ballt sich die Frequenz.“ In „Willkür und ohne fachliche Fundierung“ sorge die Politik dafür, dass „einige Unternehmen reicher werden und andere an Substanz und Perspektive verlieren.“ Dieser ungleiche Umgang mit dem Handel zeige Züge einer „Bananenrepublik“.

Verluste von 30 bis 50 Prozent seien die Folge, „komplett ohne Hilfen, alles auf eigene Kasse.“

Dass die Händler nun kontrollieren müssen, gefährde auch die Mitarbeiter. Wenn dabei jemandem etwas passiere, „dann ist dies mein persönlicher Supergau“, so Homann. Die 2G-Regel habe keinen Bezug zum aktuellen Pandemiegeschehen. „Man will also nicht der aktuellen Entwicklung begegnen, sondern uns dauerhaft als Faustpfand gegen die Ungeimpften einsetzen.“ Was hier passiere sei „unverhältnismäßig, ungesetzlich, undemokratisch und in weiten Teilen unentschädigt“, so die Stellungnahme für ausgewählte Medien. Eine AZ-Anfrage ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Ähnlich, wenn auch mit weniger drastischen Worten, sieht das Andrea Efing, Filialleiterin der Parfümerie Pieper. „Der Handel ist kein Pandemietreiber.“ Andere Maßnahmen seien wesentlich leichter umzusetzen als die 2G-Kontrolle. „Eine Flächenbegrenzung wäre einfacher. Bei den Personalproblemen noch jemanden abzustellen, ist schon schwierig.“ Auch wirtschaftlich erwarte sie kein gutes Weihnachtsgeschäft. „Das sind noch mal 30 Prozent, die wir verlieren.“ Dies allerdings nicht allein wegen der 2G-Regel. „Die Kunden bleiben weg wegen der Gesamtsituation, der Verunsicherung“, so Efing. Deshalb fürchte sie die Konkurrenz des Online-Handels mehr als die der Drogeriemärkte.

Simone Hauling mit ihrem Laden „Tüdelkram“ dagegen kennt noch gar kein richtiges Weihnachtsgeschäft, denn sie ist erst seit zwei Jahren dabei. Die Kontrollen seien bisher unproblematisch. Aber vielleicht könne man an den Adventssamstagen die Kontrollen zentral regeln, etwa durch eine Stelle, die Bändchen für den jeweiligen Tag vergebe. „Das wäre eine Erleichterung“, so Hauling.

Recht unterschiedlich fallen die Zutrittskontrollen in der Coesfelder Innenstadt aus. Manche Händler haben Personal nur für den Einlass abgestellt. Einige lassen die Kunden draußen warten, was zu Schlangen vor den Läden führt. „Wir wollten keinen Türsteher, wir holen die Kunden lieber am Eingang ab", sagt Efing. Und wer seinen Ausweis vergesse, werde auch schon mal draußen bedient. Bei anderen war zumindest am Montag von Kontrollen an der Tür nichts zu sehen. So auch bei Ernsting's family in der Schüppenstraße.