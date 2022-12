Ende auf Raten für die Teststellen

Drastisch zurückgegangen ist das Aukommen in den Coesfelder Testzentren (hier an der Fabrik). Einige Betreiber denken deshalb über die Schließung, noch vor Auslaufen der öffentlichen Finanzierung, nach.

Die Drive-In-Teststelle in Harle etwa stellt schon zum Jahresende den Betrieb ein. Schon seit ein bis zwei Monaten rechne sich der Betrieb nicht mehr, sagt auch Johannes Demir von der Drive-In-Teststelle an der Borkener Straße. Da wurde die Vergütung von 9,50 Euro auf 8 Euro pro Test gesenkt. Kostendeckend könne man so nicht mehr arbeiten, sagt Demir. Weil man aber vorher „gut gewirtschaftet“ habe und die rund 20 Beschäftigten nicht von heute auf morgen vor die Tür setzen wolle, werde die Teststation bis Ende Februar weiterbetrieben. Solange überhaupt noch jemand komme, wolle man das Angebot als „Service“ aufrechterhalten.

Auch bei Fabrik und Café Central geht es vorerst weiter. Durch die Nähe zum Krankenhaus etwa lohne sich das Aufkommen im Central durchaus noch, sagt Mit-Geschäftsführer Heinz Oenning. Dort allerdings besteht die Testpflicht seit kurzem nur noch auf dem Papier. Denn dort reicht inzwischen ein Selbsttest, der aber nicht kontrolliert wird.

„Dann kann man sie auch gleich abschaffen“, meint Apotheker Dr. Stephan Barrmeyer von der Laurentius-Apotheke. „So nimmt das keiner mehr ernst.“ Er will den Testbetrieb im Zelt neben der Apotheke als Service weiterführen, den schwindenen Bedarf merkt er aber auch. „Nicht mal mehr jeden Tag“ werde bei ihm getestet.

Noch einmal drastisch zurückgegangen ist das Testaufkommen auch beim DRK, wie Vorstand Christoph Schlütermann bestätigt. „Wir prüfen, ob sich das wirtschaftlich noch lohnt“, so Schlütermann. Zumindest erahnen kann man das Ergebnis. Rund 150 Tests pro Woche pro Teststation seien es derzeit noch, also nur rund 20 pro Tag. Für einen wirtschaftlichen Betrieb sei etwa das Dreifache nötig.

„Es ist nicht mehr gewollt“, sagt Schlütermann. In der kommenden Woche soll zunächst mit den rund 40 Mitarbeitern und dem Kreis-Gesundheitsamt gesprochen werden, bevor ein Ergebnis verkündet werde. Rund 800 000 Testungen gab es in den DRK-Stellen seit Pandemiebeginn. 32 000 Menschen kreisweit wurden in Isolation geschickt. Mit dieser „enormen Leistung“ habe das DRK einen großen Beitrag zur Durchbrechung von Infektionsketten geleistet, bilanziert Schlütermann schon mal.

Bilanziert wird am Ende, wenngleich Schlütermann nicht zu denjenigen zählt, die aus dem Drosten-Satz nun das Ende aller Maßnahmen ableiten wollen. Auch Barrmeyer ist da noch skeptisch. „Vielleicht ist das mit dem Pandemie-Ende sogar etwas voreilig“, so der Apotheken-Sprecher. Denn: „Wir wissen nicht, was noch aus China kommt. Da braut sich mächtig was zusammen.“ Sein Testzelt will er jedenfalls noch nicht abbauen. Das könne er ja immer noch machen, wenn es bis zum Frühjahr so ruhig bleibe wie jetzt.