Endlich mehr Zeit zum Angeln

Zum Abschied steht er da, wo er immer stand. An der Ecke Kupferstraße/Wiesenstraße hat Peter Ploß regelmäßig für Sicherheit im morgendlichen Straßenverkehr gesorgt. „Hier hatte ich viele tolle Begegnungen“, blickt er zurück. Nun verabschiedet er sich aus dem Bezirksdienst in den Ruhestand.

44 Jahre war der Gescheraner im Polizeidienst tätig, seit 1996 in Coesfeld. Im seiner Laufbahn hat er eine Menge erlebt. Friedensdemos in Bonn mit einer Million Menschen und die Demonstrationen rund um die Startbahn West in Frankfurt. Etwas beschaulicher, aber nicht viel weniger ereignisreich ging es in Coesfeld zu. „Man trifft Leute in allen Lebenslagen, erlebt freudige Ereignisse, aber auch viele tragische“, so Ploß.

Für die letzten fünf Jahre hatte er den Streifenwagen gegen das Fahrrad getauscht. Den Bezirksdienst sieht er aber keinesfalls als „Altenteil“, bei dem man eine ruhige Kugel schieben könne. Unheimlich vielschichtig sei der Job, von der Vollstreckung von Haftbefehlen bis zu Waffenbesitzkontrollen.

Und allen voran die Präsenz auf der Straße. Zum Beispiel bei der Fußstreife in der Fußgängerzone. Lieber erst mal das Gespräch gesucht als gleich ein Bußgeld verhängt habe er dort, wenn mal wieder jemand auf dem Fahrrad das Handy am Ohr hatte. Nach dem Motto: „Man sieht sich immer wieder.“ Die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und die Arbeit mit den Kindern, bei Verkehrserziehung und Radfahrtraining, seien ihm besonders in Erinnerung geblieben.

Nun hat er mehr Zeit zum Angeln. Neben dem Geschäftsführerposten im Angelsportverein (ASV) Gescher ist er auch im Landesfischereiverband aktiv. Auch seine Tätigkeit als Kursleiter möchte er noch ausweiten. „Da kann ich noch ein paar Tricks und Kniffe weitergeben.“ Und reisen möchte er gerne; meist zieht es ihn nach Skandinavien. Nicht zuletzt deshalb, weil man dort so gut angeln könne.

Und was gibt er seinem Nachfolger mit auf den Weg? „Nimm den Coesfelder so, wie er ist“, sagt er – und lacht.