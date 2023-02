Endlich wieder Wagen bauen

Die Vorfreude auf den Karneval in Goxel steht den Beteiligten regelrecht ins Gesicht geschrieben. Fleißig werden in diesen Tagen – versteckt in Garagen oder Gärten – die Wagen für den Karnevalsumzug von den verschiedenen Gruppen und kleinen Nachbarschaften gestaltet.

Den Prinzenwagen gestaltet in diesem Jahr, nach dreijähriger Wartezeit, der Bezirk 4 der Nachbarschaft Wittenfeld. Die Nachbarinnen und Nachbarn vom Tütenkuhlenweg und Wittenfeld haben sich dazu ein Motto ausgesucht, über das sich Groß und Klein freuen. Um welches es sich handelt, bleibt aber bis zum Umzug geheim.

„Das Motto, das wir uns ursprünglich schon für 2021 ausgesucht hatten, haben wir beibehalten und sind gerade dabei, den Wagen fertig zu gestalten“, erzählt Volker Barenbrügge, während hinter ihm am Wagen gepinselt und geschraubt wird. Andere Beteiligte sitzen an der Nähmaschine, denn immerhin werden die Kostüme für die ganze Gruppe zum großen Teil selbst genäht. Die Stimmung ist super, alle freuen sich, dass bald wieder „Wittenfeld Wilau!“ ertönt.

Für den Umzug am Tulpensonntag (19. 2.) haben sich aktuell rund 20 Gruppen, darunter auch das Jugendblasorchester, angemeldet. „Neu ist in diesem Jahr, dass es am Rondell keine Verpflegungsstände geben wird. Dafür gibt es aber einen Getränke- und einen Imbisswagen an der Festwiese“, so Volker Barenbrügge.

Wer in diesem Jahr das Prinzenpaar ist, bleibt wie immer bis zum Kinderkarneval geheim. Karten für die Teilnahme werden durch die Nachbarschaft an die Goxeler Kinder verteilt. Der Kinderkarneval findet in diesem Jahr nicht – wie sonst üblich – im Festzelt, sondern im Heidekrug statt. Schweren Herzens hat sich der Nachbarschaftsvorstand, unter anderem aufgrund des finanziellen Risikos und der Energiekrise, gegen ein Zelt entschieden. Somit wird auch der große Büttabend am Samstag (18. 2.) mit buntem Programm ab 19.30 Uhr sowie die Party nach dem Umzug am Tulpensonntag finden ab 17 Uhr im Heidekrug stattfinden.

Durch den Wechsel der Lokalität ist die Personenanzahl begrenzt. Einige Restkarten für die Karnevalsveranstaltungen in Goxel sind noch erhältlich (siehe Info-Box).