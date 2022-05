Endspurt beim Urnengang

Pralles Leben auf dem Marktplatz, in den Wahllokalen herrscht dagegen gähnende Leere. Bis 15 Uhr hatten nur 22,6 Prozent der Bürger gewählt. Allerdings müssen dazu noch die Briefwähler addiert werden. Zusammen macht das dann für Coesfeld knapp 59 Prozent. Da ist trotzdem noch Luft nach oben. Also: Auf zum Wahllokal!

Während es bei dem wunderbaren Wetter viele nach draußen zieht, auf dem Marktplatz herrscht rund um den Brunnen buntes Treiben, die Eisdielen sind voll besetzt, können sich die freiwilligen Helfer in den Wahllokalen nicht über zu viel Arbeit beklagen. „Hier ist so gut wie gar nichts los. Wir haben immer wieder lange Pausen“, sagte einer dem AZ-Reporter. Bis 15 Uhr hatten 22,6 Prozent der Coesfelder Wahlberechtigten – also noch nicht einmal ein Viertel – ihre Stimme in einem Wahllokal abgegeben, wie Benno Eink von der Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte. Addiert man die Briefwähler hinzu, kommt man dann auf die knapp 59 Prozent.

Im Rathaus bereiten sich derweil rund 80 Helfer in den elf Briefwahl-Bezirken auf die große Auszählung vor. Genau wie die in den Lokalen abgegebenen Stimmen werden auch die Briefwahl-Stimmen erst ab 18 Uhr ausgezählt. Die Auszählung ist öffentlich. Sie findet im Großen Sitzungssaal statt.