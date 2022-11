Energiepauschale nur vereinzelt

„Wir versuchen, Energie zu sparen, wo wir können“, sagt Heinz Oenning vom Café Central an der Bernhard-von-Galen-Straße. Inzwischen habe man die Preise für Speisen und Getränke leicht erhöht, um die explodierenden Energiekosten abzufedern. „Unsere Gäste haben großes Verständnis dafür“, kommentiert er. Auch habe man die Möglichkeit, den Gasherd durch einen Induktionsherd zu ersetzen. Denn mit Strom zu kochen, sei günstiger als mit Gas.

Einen Ruhetag in der Woche einführen, um Heizkosten zu sparen, sei keine Option, betont Heinz Oenning. „Wir haben seit der Eröffnung vor mehr als 25 Jahren sieben Tage in der Woche geöffnet. Das sind unsere Stammgäste so gewohnt.“ Man dürfe den Bogen nicht überspannen, warnt der Gastronom.

Allerdings sei demnächst eine Energiepauschale für den Standort im Dreischkamp in der Diskothek Fabrik angedacht. Diese werde dann bei Festveranstaltungen fällig. Eine solche Pauschale in Höhe von ein bis zwei Euro pro Gast wollen zum Beispiel auch Gastronomen in den Regionen Oldenburg und Osnabrück einführen, heißt es. Die komplette Beleuchtung in der Fabrik sei auf LED umgestellt, sodass in diesem Bereich die Einsparungsmöglichkeiten schon erschöpft seien, sagt Oenning.

Vom Land oder vom Bund könne die Gastronomie nichts erwarten. „Wir müssen alles alleine stemmen“, kommentiert Heinz Oenning. Das sei für viele Betriebe, gerade mit Blick auf die Einbußen während der Corona-Pandemie, ein weiterer Schlag. Irgendwann komme der Punkt, da könnten die Gastronomiebetriebe die höheren Kosten nicht mehr an ihre Gäste weiterreichen. Denn auch diese seien in ihrem Alltag ständig mit steigenden Preisen konfrontiert.

Johannes Schulte Osthoff von der Gaststätte „Zum Coesfelder Berg“ erhebt neuerdings bei Gesellschaften eine Energiepauschale von einem Euro pro Gast. „Die meisten Gäste haben vollstes Verständnis dafür“, sagt er. Schließlich würden die Energiepreise durch die Decke wachsen. Für den Strom habe er einen Vertrag auf dem Tisch liegen, bei dem drei Mal so viel Geld wie sonst üblich verlangt werde. Er habe den Vertrag noch nicht unterschrieben, weil er hoffe, dass die Preise wieder sinken. „Aber wer weiß das schon?“, fügt er mit Blick auf die aktuell unsicheren Zeiten hinzu. Die gute Nachricht sei, dass das Reservierungsbuch bis Weihnachten voll sei. Aber all das müsse man auch mit kleiner Mannschaft stemmen, denn die Gastronomie habe bekanntlich mit Personalmangel zu kämpfen.

Kai Zumbült von der Gaststätte „Haus Zumbült“ in Lette hat seine Preise moderat angehoben. „Ich gucke erst mal, wohin die Reise geht. Wir wollen die Gäste nicht verärgern“, kommentiert er. Eventuell könne es zu einem späteren Zeitpunkt eine Energiepauschale für Gesellschaften geben, die nur Getränke verzehren. Obwohl es noch Jahre dauern werde, bis man die Einbußen durch die Corona-Pandemie aufgeholt habe, blickt Kai Zumbült optimistisch in die Zukunft. Die Gäste würden dem „Haus Zumbült“ nach wie vor die Treue halten.

Guido Stegemann von der Gaststätte „Haus Frieling“ mag sich gar nicht erst vorstellen, die hohen Energiekosten „eins zu eins“ an die Gäste weiterzugeben. „Dann bleiben die Gäste weg“, sagt er. Allerdings habe er die Gebühr für die Kegelbahn erhöht. Seit drei Wochen herrsche in seiner Gaststätte Hochbetrieb, und er hofft, dass das bis Februar anhält. „Und dann sehen wir weiter“, fügt er hinzu. Inzwischen investiert er in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe, die auf die Kühlaggregate abgestimmt ist.

Der Landesverband des Hotel- und Gaststättenverbandes hat eine Energiekampagne Gastgewerbe gestartet, in der viele Vorschläge zur Energieeinsparung gemacht werden. Doch vieles lasse nicht spontan umsetzen, weil die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Teil wieder mit hohen Investitionen verbunden seien, bedauern die Coesfelder Gastronomen.