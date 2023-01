Entspannte Atmosphäre trotz „komischer Stimmung“

Vor allem die Unsicherheit sei es, die über Lützerath und denjenigen schwebt, die sich wegen des Klimaschutzes für den Erhalt des Dorfes einsetzen. Einer von ihnen ist Sebastian Löbbering, der am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Sophie und Freunden vor Ort war. „Wir haben dort eine tolle Stimmung erlebt, die es so vielleicht zum letzten Mal gab“, berichtet Löbbering, der die Solidarische Landwirtschaft in Welte mitgegründet hat.

Bekanntlich wurde das Dorf Lützerath bei Erkelenz geräumt, da der Energieversorgungskonzern RWE plant, Lützerath vollständig abzureißen, um den Tagebau Garzweiler auszuweiten. Der letzte Landwirt hat seinen Hof und Flächen im Frühjahr 2022 an RWE verkauft. Seit geraumer Zeit sind Aktivisten vor Ort, die eine Räumung mit Blockaden verhindern wollen.

„Wir sind in Lützerath auf hilfsbereite und freundliche Menschen gestoßen“, schildert Löbbering seinen Eindruck. Man habe gemeinsam Schilder bemalt und Live-Musik gehört. Viele Familien seien vor Ort gewesen: mit Kindern, mit den Großeltern, mit Rollstühlen und Kinderwagen. „Es war insgesamt sehr entspannt.“ Gewundert habe sich Löbbering darüber, dass einige Personen, die schon seit mehreren Wochen in Baumhäusern ausharren, vermummt gewesen seien. Das könne daran gelegen haben, so seine Vermutung, dass sie einer späteren Anklage von RWE wegen Hausfriedensbruchs umgehen möchten. In der ehemaligen Siedlung hielten sich „ausnahmslos Menschen auf, die dem RWE gehörenden Häuser und Flächen widerrechtlich besetzt halten“, heißt es dazu auf der Internetseite des Energiekonzerns. Illegale Hausbesetzungen, Sachbeschädigungen und andere Straftaten „sind nicht akzeptabel“.

„Sicherlich ist auch mal einer dabei, der Blödes im Sinn hat“, sagt Löbbering. Gewaltsame Auseinandersetzungen habe er auf Nachfrage aber nicht wahrgenommen. Dennoch habe eine „komische Stimmung“ in der Luft gelegen, die der Unsicherheit über das, was kommt, geschuldet sei. Auch wenn er selbst keine weitere Fahrt nach Lützerath plant, positioniert er sich: „Es ist gut, dass es Menschen gibt, die für unsere Zukunft einstehen.“