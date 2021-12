Erdgeschoss steht lichterloh in Flammen

Keine Verletzten bei Wohnungsbrand am Völkers Röttchen

Coesfeld

Als die Feuerwehr Coesfeld in der Nacht zu Samstag zu einem Wohnungsbrand am Völkers Röttchen gerufen wurde, stand das Erdgeschoss bereits lichterloh in Flammen. „Wir haben dann wegen der Größe des Brandes das Einsatzstichwort noch mal erhöht“, berichtet Dominik Möller. Die gute Nachricht: „Alle Personen konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen“, sagt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, die mit 45 Kräften und zwölf Einsatzfahrzeugen vor Ort war.

Von Florian Schütte