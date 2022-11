Nun ja, eine Schönheit ist Coco wahrlich nicht. Das Fell verfilzt, die Schnute lädiert, die Ohren schief am Kopf und die Pfoten fadenscheinig. Für Steffi Jung, ehrenamtliche Leiterin des Puppen- und Spielzeugmuseums, ist Coco trotzdem genau richtig, ein Paradebeispiel für ein Spielzeug, das geliebt und bewahrt wurde, das eine Geschichte erzählt. „Coco war das Lieblingskuscheltier meines Bruders Thomas, der ungefähr fünf Jahre alt war, als der Stoff-Affe aus der damaligen DDR zu uns kam. Meine Oma hat früher nämlich immer Päckchen in den Osten geschickt, und oft kamen kleine Geschenke zurück. Eines Tages war Coco dabei, und mein Bruder hat ihn sofort ins Herz geschlossen“, sagt Steffi Jung, die für die nächste Sonderausstellung ebensolche Spielsachen und ihre Geschichten sucht.

Ab April 2023 sollen unter dem Titel „Ersehnt, geliebt, bewahrt – Coesfelder Spielzeuggeschichte(n)“ die Kindheitserinnerungen der Coesfelder Raum im Museum bekommen, die nun aufgerufen sind, ihr liebstes Spielzeug und die damit verbundenen persönlichen Geschichte beizusteuern. Das kann der Teddy sein, der als Tröster durch eine Kinderkrankheit half, oder das Auto, auf das monatelang gespart wurde. Das kann ein Brettspiel sein, das immer an einem ganz besonderen Tag auf den Tisch kam, oder der Gameboy, der in die Schule geschmuggelt wurde, um gleich in der ersten Stunde vom Mathelehrer einkassiert zu werden.

„Entscheidend ist nicht der museale oder materielle Wert des Spielzeugs, sondern der ideelle Wert, den es für seinen Besitzer hat“, sagt Jung, die hofft, dass „ein möglichst vielfältiges Bild des Spielens in Coesfeld und Umgebung entsteht, quer durch alle Zeiten, Generationen und Spielzeuggattungen.“ In diesem Fall könnte nämlich auch ein Stück Spielzeuggeschichte nachvollzogen werden – quasi vom Teddybär bis zum Tamagotchi. „Toll wäre auch, wenn die Coesfelder ein Kinderfoto beisteuern könnten, das sie mit ihrem Spielzeug zeigt“, so Jung. Sämtliche Exponate sind Leihgaben, die nach der sechsmonatigen Ausstellung an die Eigentümer zurückgehen. „Besonders wertvolle Stücke können wir auch in einer Vitrine unterbringen“, macht Steffi Jung deutlich, dass die Leihgaben in sicheren Händen sind. Sollten besonders viele Spielsachen zur Ausstellung beigesteuert werden, kann es sein, dass das Museumsteam eine Auswahl treffen muss.

Wer sich mit seinem Spielzeugschatz beteiligen möchte, kann sich vorab per Mail an info@puppenmuseum-coesfeld.de oder zu den Öffnungszeiten im Museum, vorzugsweise mittwochs von 14.30 bis 17.30 Uhr, melden und gerne ein aktuelles Foto von dem Spielzeug beifügen beziehungsweise mitbringen. Wer verbindlich mitmachen möchte, findet im Museum und demnächst auch auf der Homepage des Puppenmuseums einen Fragebogen, der zu jeder Leihgabe auszufüllen und zu unterschreiben ist.

| www.puppenmuseum-coesfeld.de