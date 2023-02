Erst am Valentinstag hat es gefunkt

Bürgermeisterin Eliza Diekmann hatte sich einen neuen Ersten Beigeordneten „unterm Weihnachtsbaum“ gewünscht. Das hat nicht geklappt. Aber immerhin: Bis Ostern muss sie nicht mehr auf „Mr. Right“ warten. „Wir haben einen Kandidaten, der sich zur Wahl stellt“, verkündete sie auf Nachfrage der AZ. Der Mann, der nun von den Fraktionsvertretern im Rat und der Verwaltung gemeinsam vorgeschlagen wird, heißt Philipp Hänsel und ist derzeit Leiter des Fachbereiches Planen und Bauen bei der Stadt Hörstel. Der gebürtige Bochumer ist verheiratet und hat zwei Kinder. Schon morgen soll der 53-Jährige als Nachfolger von Thomas Backes, der nach zweimonatiger Verlängerung Ende März in den Ruhestand geht, vom Stadtrat gewählt werden. „Ich würde mir dabei Einstimmigkeit wünschen“, so Diekmann. Dann könne Hänsel mit Rückenwind starten.

Philipp Hänsel, zuletzt Fachbereichsleiter in der 20 000-Einwohner-Stadt Hörstel, soll Stadtbaurat in Coesfeld werden.

Den Richtigen für diese Stelle des Technischen Beigeordneten zu finden, war nicht leicht. Die erste Ausschreibung im Frühjahr 2022 brachte kein befriedigendes Ergebnis. Von den Bewerbern, die sich einem Assessmentcenter stellen mussten, wurde am Ende keiner als geeignet angesehen, Stadtbaurat in Coesfeld zu werden. So folgte im Sommer eine zweite Ausschreibung unter leicht veränderten Kriterien. Nochmals rund 20 Bewerbungen gingen ein, wovon eine Frau und drei Männer zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wurden. Alle waren qualifiziert für die Stelle des Stadtbaurats – allerdings konnte für keinen ein breiter Konsens erzielt werden. Die Frau soll nach Informationen unserer Zeitung Favoritin des „Kleeblatts“ gewesen sein. Die CDU habe sie aber nicht mittragen wollen.

So wurde nach Weihnachten noch eine Agentur eingeschaltet, um den Blick zu weiten. Doch nachdem die Headhunter den bundesweiten Markt für Führungskräfte sondiert hatten, spiegelten sie zurück: „Das sind schon die Besten, die ihr habt.“ Und so guckten sich die Mitglieder des Auswahlgremiums aus Rat und Verwaltung die in der zweiten Runde in die engere Wahl gekommenen Kandidaten nochmal genauer an. Zwei durften sich am Valentinstag im Hauptausschuss vorstellen. Hänsel soll souveräner gewirkt haben. Es war also sozusagen Liebe auf den zweiten Blick...

Wer ist der Kandidat? In Hörstel gilt er als fleißige, sehr bodenständige, aber auch detailverliebte Führungspersönlichkeit, wie die AZ erfuhr. „Er bringt alles mit an Fachlichkeit“, ist die Bürgermeisterin überzeugt, „einen richtig guten Mann“ als Allgemeinen Vertreter zu bekommen. Ein Parteibuch hat er wie Kollege Christoph Thies nicht. Mit Backes geht der letzte CDU-Vertreter aus der Verwaltungsspitze.

Hänsel sei „auf Höhe der Zeit“ und ergänze den Verwaltungsvorstand sehr gut, erklärte Diekmann. Ihr sei es immer darum gegangen, jemanden zu finden, der das Spektrum erweitert, nicht einen, der genauso tickt wie sie. „Einen, der mir nach dem Mund redet, hätte ich nicht gewollt“, lächelte sie.

7 Die öffentliche Ratssitzung mit der Wahl findet Donnerstag um 18 Uhr im Rathaus statt.