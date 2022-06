Erste Mieterinnen erfüllen „Herzstück“ mit Leben

Coesfeld

Ein bisschen aufgeregt ist Paula Droste schon. Am Samstag zieht die Seniorin in den Westfalia Wohnpark ein. „Wenn man nicht mehr so kann wie früher, muss man sich irgendwann entscheiden, was man will“, sagt die Coesfelderin. Oberste Priorität hatte dabei für sie, vor Ort bleiben zu können. „Hier kenn ich ja die Leute.“ In einer kleinen Feierstunde haben Investor Manfred Höne und Pflegedienstleiter Hermann Meinert mit ihren Teams die ersten Mieterinnen am Mittwochnachmittag mit Sektempfang, Kaffeetafel und Blumensträußen in der Westfalia Wohnstube in Haus 1 willkommen geheißen.

Von Florian Schütte