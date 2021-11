Erster Sprechtag für Lehrer

Auf Initiative aus den Coesfelder Schulkollegien fand jetzt im PZ ein Info-Nachmittag statt, bei dem sich Klassenlehrer der ehemaligen vierten Klassen der Grundschulen mit ihren Kollegen aus den aktuellen fünften Klassen der weiterführenden Schulen trafen. Sabine Schäfer, Schulleiterin der Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette, hatte gemeinsam mit Christian Krahl vom Heriburg-Gymnasium die Idee zu diesem „Lehrer-Sprechtag“, den es in anderen Kommunen schon etwas länger gibt: „Bisher fanden an den einzelnen weiterführenden Schulen Erprobungsstufenkonferenzen statt, zu denen die ehemaligen Klassenlehrer aus den vierten Klassen der Grundschulen eingeladen waren.“ Dieser Austausch wurde von allen Beteiligten als gut und wichtig erachtet, um den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule bestmöglich zu gestalten.

Und so war der erste Lehrer-Sprechtag, an dem sich auch viele Schulleitungen spontan beteiligten, gut besucht. „Ich finde den Lehrer-Sprechtag ganz toll“, hob Claudia Stosik von der Kardinal-von-Galen-Schule hervor: „Er ist toll organisiert, informativ und insbesondere sehr zeitsparend im Gegensatz zur alten Variante. Ich hoffe sehr, dass es nächstes Jahr wieder so laufen wird.“

Dorothee Heitz, Fachbereichsleiterin bei der Stadt, kann sich das gut vorstellen. Sie betont: „Uns ist wichtig, dass der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule für die Kinder reibungslos erfolgt und jedes Kind entsprechend seiner Fähigkeiten und Neigungen gefördert wird. Dazu kann der Austausch der Lehrkräfte gut beitragen.“

Auch die Schulleiter Christian Krahl, Astrid David (Theodor-Heuss-Realschule) und Sabine Schäfer hatten zum Abschluss ein Strahlen im Gesicht und ein knackiges gemeinsames Fazit: Läuft!