„Es besteht definitiv Redebedarf“

Offenes Gesprächsangebot der Gemeinden in der Jakobi- und Johannes-Kirche am Samstag

Coesfeld

35 Nachrichten sind nach der Veröffentlichung von der Initiative „Out in Church“ in dem WhatsApp-Broadcast der katholischen Gemeinden eingegangen. Eine deutliche Reaktion. „Das zeigt uns, dass definitiv Redebedarf besteht“, betont Ruth Fehlker. Und diesem wollen die Gemeinden am Samstag mit einem offenen Gesprächsangebot begegnen.

Von Franziska Ix