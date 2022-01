„Es ist eine Win-win-Situation für alle“

Sie haben eine Vergangenheit mit Drogenkonsum hinter sich. Sie kommen aus schwierigen Verhältnissen. Oder sie haben trotz mittleren Alters noch nie Arbeitsluft geschnuppert. „Umso schöner ist es, dass drei unserer Klienten das Gärtnern mittlerweile als richtige Aufgabe für sich anerkannt haben“, sagt Ulrike Feldkötter-Muschner. Gemeinsame Sache macht der Verein Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) mit der St.-Lamberti-Gemeinde seit April: Drei Klienten pflegen in einer Gruppe mit wechselnden Mitstreitern die Friedhöfe und weitere Grünanlagen der Kirchengemeinde. Zum Jahresende haben die Beteiligten nun ein Fazit gezogen. „Es hat sich gezeigt, dass das Projekt eine Win-win-Situation für alle ist“, lächelt die Sozialpädagogin.

Bisher war die Friedhofsgärtnerei Schlüsener aus Rosendahl für die Pflege der Ruhestätten verantwortlich. Es habe sich aber gezeigt, dass es für den Gärtner schlicht zu viel Arbeit sei und zu viel liegen bleibe, schildert Bettina Mauermann vom Friedhofsausschuss der Lamberti-Gemeinde. Da die Aufgabe des sozialen Trägers ohnehin darin liegt, Menschen in den Beruf zu bringen, entstand schnell die Idee, die eine oder andere anfallende Arbeit in die Hände einiger Klienten zu legen. Eine Zusammenarbeit zwischen der Kirchengemeinde und dem IBP bestehe ohnehin schon seit über 20 Jahren.

Um Kapazitäten für die kleine Gruppe auf den Friedhöfen zu schaffen, wurden die Aufgaben umgelegt: „Auf dem Lamberti- und Jakobi-Friedhof arbeitet die Gruppe vom IBP gemeinsam mit dem Stammgärtner, um den Friedhof an der Marienburg kümmern sich die Klienten alleine“, schildert Michael Sommer vom Kirchenvorstand. Am Anfang sei diese Abgrenzung schwierig gewesen, mittlerweile sei es aber „ein voller Erfolg“. Er betont, dass es keine Konkurrenz zu der bereits tätigen Friedhofsgärtnerei ist, sondern „eine sinnvolle Ergänzung“.

Damit die Gärtner wissen, was zu tun ist und worauf es bei der Friedhofspflege ankommt, ist Oliver Brambrink der Fachmann und Ansprechpartner für die Klienten. Feldkötter-Muschner: „Unser Ziel ist, dass sie die Arbeiten selbstständig erledigen und irgendwann auch weitere Klienten anweisen können.“ Das erste Ziel sei zur Freude aller mittlerweile erreicht.

„Ihre Stärke liegt in der händischen Arbeit. Unsere Klienten können Laub fegen, Wege wieder herrichten oder Gräser und Blumen einpflanzen“, so Feldkötter-Muschner.

Schwierigere Arbeiten mit großen Maschinen liegen weiterhin in den Händen der Gärtnerei Schlüsener. Fünf Tage in der Woche ist die Gruppe im Einsatz. Um Schwerpunkte abzustimmen, trifft sich der IBP alle vier Wochen mit der Kirchengemeinde. „Dann schauen wir, welche Arbeiten in den kommenden Wochen anstehen“, berichtet Michael Sommer.

Und wie ist die Rückmeldung zu der Arbeit bei den Klienten selbst? Am Anfang, erzählt Karl-Heinz Sommer, hätten sie sich diese Aufgabe nicht zugetraut. „Stück für Stück wurden sie aber vertrauter mit der Friedhofspflege. Sie freuen sich, dass sie der Gesellschaft damit jetzt endlich wieder etwas zurückgeben können“, sagt der Werkstattleiter des IBP. Ganz wichtig und motivierend: „Sie sehen dabei, was sie leisten.“ Besonders schön sei es, wenn sie von Friedhofsbesuchern für ihre Arbeit gelobt werden.