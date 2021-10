„Es war einmal“ im Karneval

Nach fast zwei Jahren Abstinenz trafen sich die Senatoren der Karnevalsgesellschaft bei ihrem Senatskollegen Andreas Haselhoff zur Senatorensitzung mit Grünkohlessen. Senatspräsident Werner Rüskamp ließ die vergangenen Sessionen Revue passieren und erinnerte an die vielen Aktivitäten und Events der Senatoren, die zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls beigetragen hatten: sei es der Büttabend 2020 noch in Präsenz oder die Vielzahl an Videoclips der aktiven Karnevalisten in diesem Jahr, die auf der Homepage der Die-La-Hei noch zu sehen sind.

Der Besuch des Rosenmontagszugs in Münster im letzten Jahr und die digitale Teilnahme mit einem eigenen Miniaturwagen in diesem Jahr waren ebenso Highlights wie das Baumpflanzen des Prinzen Markus I. sowie die Aufstellung einer neuen Sitzgelegenheit mit Blick vom Prinzenwald auf dem Coesfelder Berg auf die Stadt. Hier galt der Dank insbesondere den Förderern, dem Heimatverein und der Sparkasse Westmünsterland, so die Pressemitteilung.

Auch die verschiedenen Events rief Senatspräsident Rüskamp in Erinnerung. So das Grünkohlessen im Rahmen eines Biwaks oder die Alternative zum coronabedingt ausgefallene Spargelessen, bei der jeder Senator zu Hause eigenständig kochen musste, nachdem ihm die Zutaten bis an die Haustür geliefert worden waren. Die entstandene Fotocollage, die sich aus den Menüvorschlägen zusammensetzte, sorgte bei allen für Erheiterung. In diesem Jahr fand das Spargelessen, verbunden mit einer Radtour und einer Besichtigung des Gestüts „Letter Berg“ beim Senatskollegen Günter Voss großen Anklang.

Alle Veranstaltungen des neuen Projektes „Die-La-Hei on Tour“ mussten im letzten Jahr ausfallen, sollen aber 2022 nachgeholt werden. Lediglich eine spontan organisierte Cabriotour der aktiven Karnevalisten konnte durchgeführt werden.

Der neu ernannte Säckelmeister André Terwey, Nachfolger des verstorbenen Urgesteins Helmuth Domeier, präsentierte eine gut gefüllte Senatorenkasse. So war es auch nicht verwunderlich, dass ihm einstimmig Entlastung erteilt wurde. Ebenso einstimmig wurde Michael Laukamp als Senatsvizepräsident im Amt bestätigt. Somit steuert er für weitere vier Jahre mit Werner Rüskamp die Geschicke der Senatoren.