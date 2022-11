„Es wird hier nie langweilig“

An den Wänden im Besprechungsraum des Baubetriebshofes hängen sie schon: die Plakate mit den Streustrecken für diesen Winter. Zehn insgesamt. „Sie verändern sich jedes Jahr etwas, wir passen sie zum Beispiel an veränderte Schulbuslinien an. Die Besprechung dazu findet bald statt“, so Leiter Mathias Schulze Bäing und wirft damit schon mal einen Blick voraus. Doch eigentlich geht es um den Blick zurück. Denn ein Jahr ist der 45-Jährige nun in der Position und damit auch Chef von 45 Mitarbeitern. „Drei Wochen habe ich schon gebraucht, um mir alle Namen, Gesichter und Funktionen zu merken. Dafür habe ich wirklich geübt“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Seit einem Jahr ist Mathias Schulze Bäing nun Leiter des Baubetriebshofes und hat in der Zeit schon jede Menge erlebt. Die Vielfältigkeit der Aufgaben und die Unplanbarkeit der Tage faszinieren ihn am meisten.

Wenn Mathias Schulze Bäing von seinem Job berichtet, wird schnell klar: Jeder Tag ist anders und vor allem ist er nicht planbar. „Ich komme ins Büro mit einer Tagesaufgabe, aber die wird oft über den Haufen geworfen.“ Da meldet sich mal die Polizeileitstelle wegen einer Ölspur auf der Straße und der Bauhof muss dann schnellstmöglich in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr die Gefahrenlage beseitigen. Über den Mängelmelder der Stadt kommen Informationen der Bürger, manchmal bis zu sechs am Tag, die teils dringend bearbeitet werden müssen. „Wenn zum Beispiel der Ast eines Baumes droht abzubrechen oder ein Pflasterstein in der Innenstadt zur Stolperfalle wird.“ Eine große Herausforderung hatte er im Sommer zu bewältigen, als mehr als 20 Mitarbeiter krank gewesen sind. Fast die Hälfte der Truppe. „Da mussten wir viele Projekte zurückstellen und sind immer noch damit beschäftigt, diese wieder aufzuholen.“

Aber gerade diese Unwägbarkeiten sind es, die den Job für Mathias Schulze Bäing ausmachen: „Das fasziniert mich am meisten.“ Dicht damit verbunden die Vielfältigkeit. „Wir beschäftigen uns mit dem Straßen- und Wegebau, mit der Grünflächenpflege, sind in Festlichkeiten wie den Münsterland Giro oder die Pfingstwoche eingebunden oder in politische Entscheidungen involviert.“ In der einen Minute sei er noch im Rathaus, in der nächsten stehe er mit Kollegen im Wald.

Er selbst komme aus dem Garten- und Landschaftsbau. „Da kann ich nicht über alle anderen Professionen im Detail Bescheid wissen, aber mit den Kollegen habe ich eine wirklich konstruktive Zusammenarbeit. Ich werde bei allem unterstützt“, freut er sich über die Gemeinschaft von Gärtnern, Garten- und Landschaftsbauern, Straßenwärtern, Landmaschinenmechanikern, Maurern oder auch Straßenbauern.

Persönlich liegt ihm der Erhalt von Bäumen am Herzen. „Das werde ich auch künftig so handhaben. Wir fällen keinen Baum ohne Grund. Ungünstiger Schattenfall. zu viel Laub oder auch Photovoltaikanlagen sind keine Gründe. Auch kappen werden wir deshalb nicht“, macht er seinen Standpunkt deutlich. Allein 100 Bäume habe sein Team ohnehin schon im vergangenen Jahr im Stadtgebiet aufgrund von Trockenheit fällen müssen.

Aktuell beschäftige ihn neben dem Winterdienst auch die Ökoprofit-Zertifizierung. „Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie man betriebliche Emissionen reduziert, natürliche Ressourcen schont und das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit erhöht.“ Stichworte seien energiesparende Beleuchtung, Mülltrennung, Arbeitsschutz oder Biodiversität.

Für 2023 habe er sich vorgenommen, ein Grünflächenpflegekonzept für die Stadt zu erstellen. „Da schaue ich für jede Straße, wie viel Pflege durch Mitarbeiter und Maschinen nötig ist.“ Ob das auch wirklich klappt? „Das hängt vom Tagesgeschehen ab. Ein weiteres Vorhaben für das nächste Jahr ist es ja, einfach mal eine Tagesaufgabe auch durchzuziehen“, sagt er mit einem Zwinkern. „Aber das ist ja das Schöne, es wird hier nie langweilig.“