Essen spenden statt verschwenden

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel wandern jedes Jahr in Deutschland in den Müll. Doch ein Punkt hat Heike Engelmann dabei besonders erschreckt. „Zu 59 Prozent sind private Haushalte daran beteiligt“, sagt das Mitglied von Coesfeld for Future. „Ich dachte auch, dass die Supermärkte die Übeltäter sind“, fügt ihre Kollegin Miriam Öhmann hinzu. Zusammen mit 15 weiteren Mitgliedern haben die beiden Frauen die Arbeitsgemeinschaft Foodsharing ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen. Wichtig ist der AG jedoch, dabei nicht in Konkurrenz zur Tafel zu stehen. Um das zu verdeutlichen, stehen die Mitglieder am Samstag (10. 12.) von 10 bis 13 Uhr in der Letter Straße (gegenüber vom Kochlöffel) und sammeln Spenden für die Coesfelder Tafel.

„Jeder kann ja mal schauen, was er zu viel in seinem Vorrat hat und abgeben kann“, meint Heike Engelmann. Gesammelt werden verzehrfähige Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Konserven und Getränke sowie Kühlprodukte mit Ausnahme von Tiefkühlkost. „Auch Cremes und andere Hygieneprodukte können die Leute spenden“, fügt Miriam Öhmann hinzu. Die Lebensmittel dürfen abgelaufen, müssen dafür aber verpackt sein. Und genau darin liegt der Unterschied zum Projekt Foodsharing, für das die AG von Coesfeld for Future am Samstag ebenfalls den Startschuss geben möchte. „Die Tafel hat als Verein eine Verantwortung gegenüber ihren Kunden“, spricht Engelmann den Haftungsaspekt an. „Beim Foodsharing ist jede Einzelperson für sich selbst verantwortlich und sollte sich auf ihre Sinne verlassen.“ Am Aktionsstand will die Gruppe über alle Aspekte des Foodsharings informieren.

Dies läuft so ab: Auf der Website foodsharing.de können sich Verbraucher registrieren und anschließend über die Eingabe ihres Wohnorts nach Angeboten übrig gebliebener Lebensmittel suchen – und natürlich auch selbst einen Essenskorb mit den letzten Stücken vom Geburtstagskuchen anbieten. „Man braucht schon eine kritische Masse“, weiß Engelmann, dass das Projekt zunehmend attraktiv wird, je mehr Angebote es gibt.

Foodsharing verstehe sich als „allerletztes Glied in der Kette“. Angebote wie „To good to go“, bei denen beispielsweise Bäckereien kurz vor Ladenschluss ihre Brötchen noch günstiger verkaufen, sind vorgeschaltet. Foodsharing hingegen hat den Grundsatz, Lebensmittel kostenlos abzugeben, bevor diese weggeworfen werden. Ein ähnliches Prinzip sieht man oft in Hostel-Küchen, wo Abreisende ihre übriggebliebenen Lebensmittel für die Nächsten in ein Foodsharing-Fach im Kühlschrank legen. Folglich können sich auch Heike Engelmann und Miriam Öhmann vorstellen, künftig einen zentralen Ort einzurichten, an dem Lebensmittel abgeholt werden können. Ebenso schwebt der AG Foodsharing die Idee von Kooperationen mit Lebensmittelbetrieben, Restaurants und Kantinen vor.

Auf jeden Fall sind sich die beiden Frauen sicher, mit dem Thema „einen Nerv getroffen“ zu haben. Denn bereits auf der Infoveranstaltung im Oktober im Unverpacktladen sei das Interesse groß gewesen. „Viele sind danach auch aus Interesse bei uns hängengeblieben“, freut sich Heike Engelmann immer über Verstärkung. Denn schließlich lebt ein Projekt wie Foodsharing davon, dass möglichst viele mitmachen.